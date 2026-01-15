Kremeľ by opäť rád privítal Američanov v Moskve. Rusko chce hovoriť o mieri na Ukrajine

Za nevyhnutné označil pokračovanie dialógu s USA o Ukrajine a uistil, že Rusko ich rado uvíta akonáhle sa dohodne dátum ich príletu.
„Existujúce komunikačné kanály s americkými vyjednávačmi naďalej fungujú. Tento dialóg prebieha. Akonáhle budú dohodnuté dátumy, dúfame, že sa táto návšteva uskutoční,“ citovala Peskova ruská tlačová agentúra TASS. Dodal, že je dôležité, aby Moskva vyjadrila svoje názory počas prebiehajúcich mierových rokovaní.
Agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje v stredu napísala, že Witkoff a Kushner plánujú vycestovať do Moskvy v blízkej budúcnosti a mohlo by sa tak stať ešte tento mesiac.
Vyslanci naposledy s Putinom v Moskve rokovali začiatkom decembra. Americká delegácie odvtedy niekoľkokrát rokovala s ukrajinskými i európskymi predstaviteľmi.