Kremeľ by opäť rád privítal Američanov v Moskve. Rusko chce hovoriť o mieri na Ukrajine

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok vyhlásil, že dúfa v ďalšiu návštevu vyslancov amerického prezidenta Donald Trumpa Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.

15.01.2026 17:05
Steve Witkoff / Jared Kushner / Foto: ,
Trumpovi vyslanci Steve Witkoff (vpravo) a Jared Kushner v Kremli krátko pred rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, 2. decembra 2025 v Moskve
Za nevyhnutné označil pokračovanie dialógu s USA o Ukrajine a uistil, že Rusko ich rado uvíta akonáhle sa dohodne dátum ich príletu.

„Existujúce komunikačné kanály s americkými vyjednávačmi naďalej fungujú. Tento dialóg prebieha. Akonáhle budú dohodnuté dátumy, dúfame, že sa táto návšteva uskutoční,“ citovala Peskova ruská tlačová agentúra TASS. Dodal, že je dôležité, aby Moskva vyjadrila svoje názory počas prebiehajúcich mierových rokovaní.

Agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje v stredu napísala, že Witkoff a Kushner plánujú vycestovať do Moskvy v blízkej budúcnosti a mohlo by sa tak stať ešte tento mesiac.

Vyslanci naposledy s Putinom v Moskve rokovali začiatkom decembra. Americká delegácie odvtedy niekoľkokrát rokovala s ukrajinskými i európskymi predstaviteľmi.

Witkoff s rukou na srdci u Putina
Video
Steven Witkoff, emisár amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Petrohrade. / Zdroj: kremlin.ru
