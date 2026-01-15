Trumpov prostredník a problémy v práci. Ľudia už mužovi, ktorý pokrikoval na šéfa Bieleho domu, poslali státisíce dolárov

Biely dom Trumpovu reakciu označil za zodpovedajúcu s ohľadom na incident, ktorý jej predchádzal. Muža však následne dočasne postavili mimo služby. Hoci robotníkovi aj počas suspendácie stále beží plat, jeho podporovatelia už v on-line zbierke vyzbierali vyše 800-tisíc dolárov.
Z videa vyhotoveného mobilným telefónom počas Trumpovej utorkovej návštevy závodu v Dearborne možno z prezidentových pier dvakrát odčítať výraz „fuck you“. Šéf Bieleho domu potom ukázal na niekoho na spodnom poschodí, načo vztýčil prostredník.
Mimo záberu je počuť, ako niekto na prezidenta pred jeho ostrou reakciou pokrikoval niečo, čo znelo ako „ochranca pedofilov“ a čo zrejme odkazovalo na to, ako Trumpova administratíva pristupovala ku kauze zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.Čítajte viac FOTO: Bill vo vírivke, Bill v lodičkách na plátne... V značne cenzurovaných Epsteinových spisoch je priveľa Clintona a podozrivo málo Trumpa
Trump bol spomínaný v dokumentoch známych ako Epsteinove zložky, ktoré ministerstvo spravodlivosti zverejnilo na základe zákona o transparentnosti dokumentov v Epsteinovej kauze. Jeden zo súborov zverejnených minulý mesiac obsahoval e-mail, podľa ktorého letové záznamy ukazujú, že Trump v 90. rokoch letel Epsteinovým lietadlom najmenej osemkrát, vrátane jedného letu v spoločnosti 20-ročnej ženy, ktorej meno nebolo uvedené. Úrady Trumpa z ničoho neobvinili a on aj Biely dom opakovane uviedli, že sa ničoho protiprávneho nedopustil. Ministerstvo spravodlivosti po zverejnení e-mailu uviedlo, že niektoré z dokumentov, ktoré sprístupnilo, „obsahujú nepravdivé a citlivé tvrdenia“, pripomenul server NBC News.
Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok 19. decembra 2025 zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.
„Nejaký vyšinutý človek tam v amoku jednoducho kričal a prezident na to reagoval primerane a úplne jednoznačne,“ povedal v reakcii na incident v Dearborne šéf komunikácie Bieleho domu Steven Cheung.
Incident nie je v moderných amerických dejinách unikátny. Už v roku 1976 bol vtedajší republikánsky viceprezident Nelson Rockefeller odfotografovaný, ako ukazuje prostredník vysokoškolským študentom v severnej časti štátu New York, pripomenul WP.
TJ Sabula, 40-ročný robotník na výrobnej linke a člen odborovej organizácie United Auto Workers Local 600 v dearbornskej fabrike, denníku The Washington Post povedal, že to bol on, kto na Trumpa pokrikoval. Uviedol, že mu bol do ukončenia vyšetrovania pozastavený pracovný pomer.
„Pokiaľ ide o to, že som sa proti nemu ozval, vôbec ničoho neľutujem,“ vyhlásil Sabula. Zároveň však dodal, že má obavy o svoju budúcnosť v zamestnaní a domnieva sa, že sa stal terčom politickej odvety za to, že „Trumpa strápnil pred jeho priateľmi“.
Sabula, ktorý sa označuje za politicky nezávislého, povedal, že Trumpa nikdy nevolil, aj keď v minulosti podporil iných republikánov. Odhadol, že sa v utorok nachádzal asi 18 metrov od prezidenta, ktorý ho mohol počuť „veľmi, veľmi, veľmi zreteľne“. Dodal, že konkrétne narážal na to, ako Trump pristupoval k Epsteinovej kauze.
V krátkom čase vznikli najmenej dve verejné zbierky s názvami „TJ Sabula je vlastenec!“ a „Podporte robotníka Fordu TJ Sabulu počas suspendácie“, ktoré sa po utorňajšom incidente objavili na portáli GoFundMe, upozornil regionálny web Detroit News. K štvrtkovému popoludniu bolo na účtoch spolu vyše 810-tisíc dolárov.