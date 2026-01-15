Porušil Trumpovu ‚karanténu‘. USA v Karibiku zadržali tanker Veronica

Tanker Veronica zadržali americké sily počas operácie „pred úsvitom a bez incidentov“ a SOUTHCOM operujúce v Karibiku, Strednej a Južnej Amerike z akcie uverejnilo aj videozáznam.
„Jediná ropa, ktorá opustí Venezuelu, bude ropa, ktorá bude koordinovaná riadne a zákonne. Ministerstvo vojny v spolupráci s medzirezortnými partnermi bude brániť našu vlasť tým, že ukončí nelegálnu činnosť a obnoví bezpečnosť na západnej pologuli,“ napísalo SOUTHCOM na sociálnej sieti X.
„Motorový tanker Veronica predtým preplával cez venezuelské vody a plavil sa v rozpore s karanténou sankcionovaných plavidiel v Karibiku zavedenou prezidentom Trumpom,“ napísala na sociálnych sieťach ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová.Čítajte viac Trump sa chváli zhabaným tankerom: Rusi si netrúfli zasiahnuť, ropa za miliardy sa už vykladá