Pravda Správy Svet Hrozivá nehoda v hlavnom meste. Autobus zrazil ženu a amputoval jej obe nohy

Hrozivá nehoda v hlavnom meste. Autobus zrazil ženu a amputoval jej obe nohy

Mimoriadne vážna a hrozivá nehoda sa stala vo štvrtok v českom hlavnom meste.

15.01.2026 18:24
debata (5)

Ženu stredného veku pri Smíchovskej stanici v Prahe zrazil autobus. Podľa záchranárov jej vozidlo amputovalo obe nohy, informuje Nova na svojom webe.

Žena išla pravdepodobne na červenú. Nedala prednosť policajtom, nasledovala tvrdá zrážka
Video
Zdroj: Polícia SR

„Kĺbový autobus pri výjazde zo zákruty zrazil prechádzajúcu ženu," povedala TN.cz hovorkyňa polície Eva Kropáčová.

Žena akoby zázrakom prežila, hoci ju hospitalizovali vo veľmi vážnom stave. „Zhruba 50-ročná žena utrpela vážne, stratové poranenia dolných končatín a poranenia horných končatín,“ informovali záchranári na sieti X.

Žene zdravotníci podali lieky na bolesť, zastavili krvácanie a transportovali ju do jedného z pražských traumacentier.

Po nehode zostal úsek cesty úplne zablokovaný. „V okolí stanice sme čiastočne obmedzili prevádzku cestných vozidiel aj električiek z dôvodu vyšetrovania príčin a okolností nehody. Obmedzenie je však čiastočné a dočasné," dodala Kropáčová.

Polícia / Policajné auto / Čítajte viac V roku 2025 zomrelo na cestách najmenej ľudí od vzniku štatistiky
Facebook X.com 5 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Česko #Praha #dopravná nehoda
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"