Hrozivá nehoda v hlavnom meste. Autobus zrazil ženu a amputoval jej obe nohy

Ženu stredného veku pri Smíchovskej stanici v Prahe zrazil autobus. Podľa záchranárov jej vozidlo amputovalo obe nohy, informuje Nova na svojom webe.
„Kĺbový autobus pri výjazde zo zákruty zrazil prechádzajúcu ženu," povedala TN.cz hovorkyňa polície Eva Kropáčová.
Žena akoby zázrakom prežila, hoci ju hospitalizovali vo veľmi vážnom stave. „Zhruba 50-ročná žena utrpela vážne, stratové poranenia dolných končatín a poranenia horných končatín,“ informovali záchranári na sieti X.
Žene zdravotníci podali lieky na bolesť, zastavili krvácanie a transportovali ju do jedného z pražských traumacentier.
Po nehode zostal úsek cesty úplne zablokovaný. „V okolí stanice sme čiastočne obmedzili prevádzku cestných vozidiel aj električiek z dôvodu vyšetrovania príčin a okolností nehody. Obmedzenie je však čiastočné a dočasné," dodala Kropáčová.