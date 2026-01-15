Medzinárodná situácia sa zhoršila a svet sa stáva nebezpečnejším, posťažoval sa Putin

„Situácia na medzinárodnej scéne sa neustále zhoršuje – nemyslím si, že by s tým niekto nesúhlasil. Dlhotrvajúce konflikty sa vyostrujú a objavujú sa nové vážne ohniská napätia,“ vyhlásil Putin počas odovzdávania poverovacích listín novým veľvyslancom.
„Počujeme monológ tých, ktorí z práva moci považujú za prípustné diktovať si svoju vôľu, poučovať ostatných a vydávať rozkazy. Rusko je úprimne oddané ideálom multipolárneho sveta,“ pokračoval ruský prezident.
Putin následne vyzval na začatie diskusií o ruských návrhoch na podobu novej bezpečnostnej architektúry v Európe. „Dúfame, že uznanie tejto potreby príde skôr či neskôr. Dovtedy bude Rusko naďalej dôsledne presadzovať svoje ciele," dodal.