Medzinárodná situácia sa zhoršila a svet sa stáva nebezpečnejším, posťažoval sa Putin

Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že medzinárodná situácia sa zhoršila a svet sa stáva nebezpečnejším. K udalostiam vo Venezuele a Iráne sa však nevyjadril, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

15.01.2026 18:55
Ruský prezident Vladimir Putin
„Situácia na medzinárodnej scéne sa neustále zhoršuje – nemyslím si, že by s tým niekto nesúhlasil. Dlhotrvajúce konflikty sa vyostrujú a objavujú sa nové vážne ohniská napätia,“ vyhlásil Putin počas odovzdávania poverovacích listín novým veľvyslancom.

„Počujeme monológ tých, ktorí z práva moci považujú za prípustné diktovať si svoju vôľu, poučovať ostatných a vydávať rozkazy. Rusko je úprimne oddané ideálom multipolárneho sveta,“ pokračoval ruský prezident.

Putin následne vyzval na začatie diskusií o ruských návrhoch na podobu novej bezpečnostnej architektúry v Európe. „Dúfame, že uznanie tejto potreby príde skôr či neskôr. Dovtedy bude Rusko naďalej dôsledne presadzovať svoje ciele,“ dodal.

