Helsinki poskytnú deťom komiksy zadarmo, aby prebudili lásku k čítaniu

Komiksy im budú doručované do domácnosti tri mesiace buď medzi februárom a aprílom, alebo medzi júnom a augustom, ako súčasť výskumného projektu Univerzity v Jyväskylä. Jeho cieľom je zistiť, ako pravidelný prístup k tlačenému časopisu v domácnosti ovplyvňuje motiváciu detí čítať.
Vo Fínsku medzi deťmi a dospievajúcimi dlhodobo klesá gramotnosť a nadšenie pre čítanie. V mnohých domácnostiach ani nemajú dispozícii tlačené materiály ako sú knihy alebo časopisy.
„Gramotnosť klesá, čo nie je prekvapujúce vzhľadom na to, že čas strávený čítaním sa za posledné dve desaťročia znížil na polovicu,“ povedala akademička v oblasti vzdelávania učiteľov a psychológie Minna Torppová z Univerzity v Jyväskylä. „Udržanie si vysokej úrovne gramotnosti vyžaduje vedieť si nájsť čas na čítanie a pestovať lásku ku knihám,“ dodala.
Vedeckú štúdiu v meste Helsinki financuje Fínska akadémia a v spolupráci s rodinami bude hodnotiť čitateľské zručnosti pred a po jej skončení. V rámci štúdie budú odborníci tiež rodičom poskytovať rady, ako deti doma povzbudzovať k čítaniu.Čítajte viac Obrazovky menia dojčatám mozog, varuje štúdia. Vedci sledovali vplyv obrazoviek od narodenia až po pubertu. Čo zistili?
Podľa doterajšieho výskumu ilustrované príbehy (komiksy) oslovujú najmä chlapcov a môžu podnietiť motiváciu k čítaniu u detí, ktoré inak čítajú málo alebo nečítajú vôbec. Pilotná štúdia z minulej jari naznačila, že zasielanie komiksov domov pomáha pri návyku čítať aj zvyšuje túžbu po čítaní. Podľa údajov za rok 2020 mal Aku Ankka týždenný náklad zhruba 110 000 výtlačkov.Čítajte viac Kedy dať dieťaťu smartfón? Štúdia sledovala viac ako 100-tisíc mladých a odhalila odpoveď: Toto je vhodný vek, mladším deťom hrozia vážne problémy
Mesto Helsinki sa zameriava na posilnenie gramotnosti medzi mládežou v súlade so svojou stratégiou vzdelávania na roky 2025 – 2029. Zahŕňa napríklad zvýšenie týždennej výučby fínskeho jazyka a literatúry a podporu čítania počas školského dňa.