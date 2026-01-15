Nepijete? Možno je čas začať, povedala k napätej situácii vo svete Kallasová

To je stručný výpočet napätých udalostí a konfliktov vo svete, ktoré prinútili šéfku diplomacie Európske únie Kaju Kallasovú k nečakanému vyjadreniu.
Kallasová na stredajšom zasadnutí lídrov politických skupín v europarlamente vyhlásila, že hoci sama alkohol príliš nepije, vzhľadom na súčasné udalosti vo svete je možno čas začať, všíma si český iDnes. Portálu Politico to povedali dvaja nemenovaní ľudia, ktorí boli v miestnosti prítomní.
Vtip zo strany Kallasovej zaznel počas toho, ako si predstavitelia Únie začali navzájom priať šťastný nový rok. Niektorí europoslanci podľa prítomných uviedli, že vzhľadom na udalosti vo svete to nebol až taký šťastný rok. A možno ešte horši nás čaká.
Politico podotýka, že vzhľadom na obavy, že Trump by mohol anektovať Grónsko, masovým protestom proti islamistickému režimu v Iráne, pokračujúcim konfliktom na Ukrajine a v Pásme Gazy a operácii USA vo Venezuele sa geopolitika stala najnaliehavejším problémom EÚ.
Sankcie na Irán
A práve Kallasová vo štvrtok večer predložila členským štátom návrh nových sankcií voči Iránu. Ich cieľom je potrestať Teherán za násilné zásahy proti demonštrantom, informuje TASR.
Opatrenia by sa mali zamerať približne na dve desiatky osôb zodpovedných za potláčanie protestov a na desať spoločností vyrábajúcich drony. Pre portál Euractiv.com to uviedli viacerí diplomati a predstavitelia EÚ. Na prijatie sankcií je potrebný súhlas všetkých 27 členských štátov, Európska komisia (EK) chce dosiahnuť dohodu do konca mesiaca.
Kallasová už začiatkom týždňa naznačila, že je pripravená presadzovať nové sankcie v reakcii na tvrdé zásahy proti protestujúcim, ktoré si od začiatku demonštrácií pred viac ako dvoma týždňami vyžiadali tisíce obetí.
Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová v utorkovom liste vyzvala EK na zavedenie najprísnejších možných opatrení a na zoznam teroristických organizácií navrhla zaradiť aj Islamské revolučné gardy (IRGC). Podobné iniciatívy sa objavili už v minulosti, no doteraz nezískali dostatočnú podporu členských štátov. Podľa Euractiv.com naďalej medzi nimi pretrvávajú výrazné názorové rozdiely.Čítajte viac Medzinárodná situácia sa zhoršila a svet sa stáva nebezpečnejším, posťažoval sa Putin
Ministri zahraničných vecí krajín EÚ budú o navrhovaných sankciách rokovať na najbližšom zasadnutí 29. januára v Bruseli. Europoslanci sa situáciou v Iráne budú zaoberať na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu nasledujúci utorok a vo štvrtok budú hlasovať o príslušnom uznesení.
Doteraz EÚ uvalila sankcie na viac než 230 iránskych občanov vrátane členov vlády a parlamentu a na viac ako 40 právnických osôb, pripomína stanica Euronews.