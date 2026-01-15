Očakávané. Babišova vláda po rekordnej rozprave získala dôveru. Premiér ďakuje, Fiala varuje

Schôdza sa začala ešte v utorok dopoludnia. V prejavoch sa po premiérovi vystriedali všetci ministri, ktorí predstavili svoje priority v jednotlivých rezortoch. Po nich vystupovali opoziční poslanci, ktorí vládu kritizovali a zdôvodňovali, prečo jej dôveru nevyslovia. Pozornosť vzbudili Piráti, ktorí počas prvého dňa schôdze k rečníckemu pultu cúvali. Podľa svojich slov tým chceli symbolicky ukázať, že nová vláda Česko potiahne vzad.
Babiš sa následne na sociálnej sieti X poďakoval snemovni za vyslovenie dôvery jeho vláde. Kabinet podľa neho urobí všetko pre to, aby ČR bola najlepším miestom pre život. Babiš vo svojom príspevku zdôraznil, že hlavným záväzkom pre jeho vládu je dôvera, ktorú ľudia vyjadrili vo voľbách. Občanom prisľúbil, že ich budú pravidelne informovať o plnení svojho programového vyhlásenia, pre ktoré ich volili. „A znovu zopakujem – naša vláda urobí všetko preto, aby ČR bola najlepším miestom pre život na celej planéte,“ napísal.
Expremiér Petr Fiala v reakcii uviedol, že „ČR bude vládnuť koalícia zložená z Motoristov, prokremeľskej SPD a bezškrupulózneho ANO na čele s trestne stíhaným premiérom.“ Najdôležitejším cieľom nového kabinetu podľa neho bude získať osobné výhody, vyhnúť sa osobným problémom a vládnutie bude zložené na pomste a zastrašovaní podobne ako v Maďarsku a na Slovensku.
Okrem nich si médiá, ale aj ľudia na sociálnych sieťach všímali ministra zahraničných vecí a životného prostredia Petra Macinku, ktorý pri prejavoch opozície zdvíhal obočie, krútil hlavou, smial sa a robil rôzne grimasy. Keďže jeho miesto je hneď vedľa premiéra, ktorý v snemovni sedí za rečníkom, neustále ho snímala kamera.
Koalícia má v 200-člennej snemovni väčšinu 108 poslancov. Niektorí poslanci SPD mali pred schôdzou pochybnosti, či hlasovať za dôveru. Prekážalo im, že pred voľbami voličom sľúbili koniec akejkoľvek pomoci Ukrajine vrátane muničnej iniciatívy. Premiér Babiš však nedávno oznámil, že ČR bude projekt naďalej koordinovať a situáciu preto musel poslancom SPD vysvetľovať.Čítajte viac Rakušan: Babišovej vláde neverím ani slovo, nejde jej o dobro Česka, ale o moc
Jeden z najhlasnejších kritikov Jaroslav Foldyna následne uviedol, že poslancov SPD premiérovo vysvetlenie uspokojilo. Sľúbil im vraj, že fungovanie projektu sa bude naďalej preverovať. Vládu sa podľa jeho slov rozhodli podporiť najmä preto, lebo nechceli návrat Petra Fialu. „Aby som bol úprimný, nám v zásade nič iné nezostávalo, než rozhodnúť sa pre to, že vládu podporíme a nedovolíme návrat vlády Petra Fialu a ľudí, ktorí sú s ním spojení,“ povedal ešte v utorok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radiožurnál.Čítajte viac Senior, ktorý napadol Babiša barlou, spoznal pred súdom svoj trest