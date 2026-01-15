Odovzdala mu Nobelovu cenu? Trump rokoval v Bielom dome s Machadovou

Zo stretnutia Trumpa s Machadovou, o ktorom médiá písali ako o obede, nie sú zatiaľ k dispozícii podrobnosti. Počas neho sa ale konala tlačová konferencia Bieleho domu k rôznym témam, na ktorej hovorkyňa Karoline Leavittová okrem iného povedala, že na Trumpovom rezervovanom názore strán možnej vedúcej úlohy Machadovej v blízkej budúcnosti sa nič nemení. Postoj amerického prezidenta Leavittová označila za realistický a dodala, že Trump počíta s konaním nových volieb vo Venezuele, ale neuviedla konkrétny časový rámec.
Hovorkyňa Bieleho domu tiež zopakovala, že Trump udržuje neustálu komunikáciu s dočasnou prezidentkou Venezuely Delcy Rodríguezovou, ktorá podľa neho plní všetky americké požiadavky. „Prezidentovi sa páči, čo vidí a dúfa, že táto spolupráca bude pokračovať,“ uviedla Leavittová.
Trump v stredu telefonicky hovoril Rodríguezovú, ktorú pred novinármi potom označil za „úžasnú osobu“, s ktorou mal „skvelú konverzáciu“. „Robíme obrovský pokrok v pomoci stabilizovať a obnoviť Venezuelu. Debatovalo sa o mnohých témach vrátane ropy, nerastných suroviny, obchodu a samozrejme národnej bezpečnosti,“ napísal šéf Bieleho domu na rozhovor na svojej sieti Truth Social. Podľa Rodríguezovej bol telefonát zdvorilý a produktívny.
Spojené štáty 3. januára uniesli z Venezuely prezidenta Nicolása Madura, ktorého americká vláda viní z narkoterorizmu. Venezuelská opozícia ani americká vláda neuznali Madurov mandát vzídený z predminuloročných volieb, ktorých výsledky podľa nich režim sfalšoval. Washington ale teraz podporil vo vedení Venezuely doterajšiu viceprezidentku Rodríguezovú, poprednú predstaviteľku Madurovho režimu. O Machadovej Trump povedal, že je síce milá, ale nemá v krajine dostatočnú podporu na zachovanie stability.Čítajte viac Detaily zo zadržania Madura: Ochranka ostala paralyzovaná, záhadná americká zbraň bodyguardov šokovala
Podľa analytikov dal Trump prednosť pokračovaniu režimu pred dosadením lídrov opozície do vedenia Venezuely preto, aby zostala zachovaná stabilita kvôli jeho plánom na ťažbu ropy a aby zabránil väčšej migračnej vlne. Venezuelskú vládu tlačí Trump na spoluprácu s USA vyhrážkou ďalšieho vojenského úderu; Rodríguezové krátko po únose Madura odkázal, že môže dopadnúť horšie ako Maduro.
Machadová minulý týždeň vyhlásila, že chce Trumpovi osobne poďakovať za akciu proti Madurovi. Vyhlásila tiež, že Venezuelčania, ktorým podľa nej jej Nobelova cena v skutočnosti patrí, ju chcú dať Trumpovi a zdieľať ju s ním. Nórsky Nobelov inštitút ale upozornil, že cenu nemožno previesť na inú osobu alebo ju zdieľať s niekým, komu nebola udelená.