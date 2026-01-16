Korupčná kauza v Kyjeve: Tymošenková sa dozvedela výšku kaucie, je to až 50 miliónov hrivien

Pripomeňme, že škandál vypukol pred dvomi dňami, keď kriminalisti urobili domovú prehliadku v sídle politickej strany Baťkivščyna, ktorej šéfuje 65-ročná Tymošenková. Bývalá predsedníčka vlády je v súčasnosti členka parlamentu. Podľa orgánov činných v trestnom konaní jej úplatkárska aféra súvisí s pokusom o podplácanie poslancov.Čítajte viac Ukrajinská protikorupčná aktivistka: Zelenskyj musí byť schopný poslať svojich priateľov za mreže
Špecializovaná protikorupčná prokuratúra vo štvrtok večer oznámila, že požiada súd, aby stanovil Tymošenkovej vysokú kauciu, ak chce zostať na slobode do vynesenia verdiktu. „Žiadame kauciu vo výške 50 miliónov hrivien a uloženie zodpovedajúcich procesných záväzkov," povedala pre server RBK-Ukraina hovorkyňa prokuratúry Oľga Postoľuková. V prepočte to vychádza približne až 988-tisíc eur. Dá sa predpokladať, že ďalšími požiadavkami prokuratúry bude to, aby pohyb expremiérky monitoroval elektronicky náramok, a odovzdanie jej cestovného pasu úradom do úschovy. Rozhodnutie o kaucii a o ostatných náležitostiach by mal súd prijať dnes dopoludnia.
Tymošenková tvrdí, že je nevinná s tým, že ide o nejakú politickú objednávku namierenú proti nej. Dôkazy, ktoré získali kriminalisti, však svedčia jednoznačne v jej neprospech. Keď vykonali raziu v jej kancelárii v sídle Baťkivščyny, našli u nej vo veľkej obálke štyri zväzky bankoviek. Agentúra UNIAN uviedla, že dokopy išlo o 40-tisíc amerických dolárov. Peniaze mali byť určené ako úplatok štyrom poslancom, odovzdať im ich mala Tymošenková.
Vyšetrovatelia zároveň zverenili časť tajného odpočúvanie niekdajšej premiérky. Diskutuje na nich s neidentikovaným človekom o pravdepodobných úplatkoch. „Desať počas dvoch zasadnutí pre každú osobu," počuť z hlasu, ktorý zjavne patrí Tymošenkovej. Zrejme by malo ísť o 10-tisíc dolárov za hlasovania podľa inštrukcií na dvoch schôdzach parlamentu.
Národný protikorupčný úrad (NABU) a prokuratúra z pochopiteľných dôvodov neinformovali o tom, ako prišli na stopu Tymošenkovej. Médiám sa nepodarilo zistiť nič podstatné v tejto súvislosti o pozadí tejto kauzy. Server New Voice iba uviedol, že jeho zdroje v NABU konštatovali, že „určití jednotlivci dobrovoľne spolupracovali" a pomohli odhaliť zapojenie Tymošenkovej do úplatkárskej schémy.
Server Ukrajinská pravda napísal, že je možné, že úplatky mohli byť určené pre niektorých poslancov vládnucej strany Sluha národa, ktorých Tymošenková chcela získať za peniaze (nevedno však, kto bol objednávateľ kupovania zákonodarcov). Pointa by spočívala v tom, že tejto strane by niekedy mohol chýbať dostatočný počet hlasov na presadenie nejakých návrhov v parlamente. Treba však zdôrazniť, že ide naozaj len o špekulácie. Ukrajinská pravda ďalej podotkla s poznámkou, že ide o názory viacerých poslancov najsilnejšej parlamentnej strany, že s protikorupčným úradom a prokuratúrou asi spolupracoval nejaký poslanec, ktorý tak pomohol potopiť, respektíve odhaliť Tymošenkovú.