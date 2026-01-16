Pravda Správy Svet ONLINE: Zelenskyj nalieha na zvýšenie dovozu energie. Môže pritiecť od susedov, vrátane Slovenska

Na pokrytie svojho deficitu môže Ukrajina dovážať až 2450 megawattov elektriny zo susedných krajín EÚ - Poľska, Rumunska, Slovenska a Maďarska.

16.01.2026 06:15
Ukrajina, vojna na Ukrajine Foto: ,
Elektrikári vykonávajú núdzové opravy na elektrickom stĺpe po tom, čo transformátor vyhorel v dôsledku prepätia spôsobeného pravidelnými ruskými leteckými útokmi na energetickú infraštruktúru krajiny v Kyjevskej oblasti na Ukrajine v stredu 14. januára 2026.
  • Vojna na Ukrajine trvá už 1 423 dní
Útoky na ropné tankery pri Novorossijsku: drony zasiahli kľúčovú tepnu Kazachstanu
Video
V Čiernom mori došlo k sérii útokov bezpilotných lietadiel na ropné tankery smerujúce k terminálu Kaspické ropovodné konzorcium (CPC) pri ruskom prístave Novorossijsk. / Zdroj: X / NEXTA
6:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok neskoro večer požadoval od tamojšej vlády v súvislosti s novými ruskými útokmi na energetické zariadenia v krajine prijatie riešenia do jedného dňa, informuje správa agentúry DPA.

„Predovšetkým v záujme toho, aby sa zvýšil dovoz elektriny a všetky možnosti rezervných dodávok,“ povedal v pravidelnom večernom videoposolstve Zelenskyj. Ako dodal, potrebná je aj silnejšia spolupráca medzi miestnymi samosprávami a energetickými spoločnosťami.

Rusko od jesene zintenzívnilo svoje útoky na ukrajinské energetické zariadenia, píše DPA. Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Uhrenerho uviedla, že na pokrytie svojho deficitu môže dovážať až 2450 megawattov elektriny zo susedných krajín EÚ Poľska, Rumunska, Slovenska a Maďarska.

Ohlásil tiež každodenné konzultácie s členmi kabinetu a oblastnými predstaviteľmi o situácii v energetickom sektore a dodal, že sa uskutočnili aj konzultácie s novým ministrom obrany Mychajlom Fedorovom a náčelníkom letectva Anatolijom Kryvonoškom o ochrane energetických zariadení.

„Dnes opäť došlo k masívnym raketovým úderom na Charkov, ktorých cieľom bola kritická infraštruktúra. Drony leteli ráno smerom na Kyjev, a teraz večer tiež," uviedol Zelenskyj.

Situácia bola podľa neho ťažká aj v pohraničných oblastiach hraničiacich s Ruskom a v Dnepropetrovskej i Odeskej oblasti.

Zelenskyj oznámil nové rokovania so spojencami o posilnení protivzdušnej obrany a spresnil, že už hovoril s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem o nákupe rakiet pre systémy protivzdušnej obrany.

Kvôli ruským útokom na energetickú infraštruktúru Ukrajiny Zelenskyj rozhodol o vyhlásení stavu núdze v ukrajinskom energetickom sektore.

Rusko od začiatku vykurovacej sezóny, teda od októbra, podniklo 256 útokov na objekty ukrajinskej energetickej infraštruktúry. Podľa ruského servisu BBC o tom informovala ukrajinská tajná služba SBU. Situácia je za silných mrazov mimoriadne komplikovaná napríklad v Kyjeve.

Od začiatku októbra ruská armáda zaútočila na 11 vodných elektrární a 45 najväčších teplární, podnikla tiež takmer 50 útokov na tepelné elektrárne a 151 úderov na elektrické rozvodne na rôznych miestach na Ukrajine, uviedla SBU. Najviac útokov Rusko zacielilo na energetické a teplárenské objekty v Kyjeve a Kyjevskej oblasti, v Charkovskej, Odeskej, Dnepropetrovskej, Sumskej a Mykolajivskej oblasti.

