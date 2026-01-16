Trump prijal od Machadovej Nobelovu medailu, prezident ju za to vyzdvihuje

Predstaviteľ Bieleho domu podľa agentúry Reuters potvrdil, že Trump si medailu plánuje ponechať. Podľa Reuters sa Machadová týmto gestom snaží získať určitý vplyv na to, ako bude Trump po únose venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkou armádou začiatkom januára formovať politickú budúcnosť tejto juhoamerickej krajiny. Republikánsky prezident o Machadovej už skôr povedal, že je síce milá, ale vo Venezuele nemá dostatočnú podporu na udržanie stability, a na vedenie krajiny podporil viceprezidentku Delcy Rodríguezovú, prominentnú predstaviteľku Madurovho režimu.
Machadová vo štvrtok najprv novinárom povedala, že Trumpovi na stretnutí Nobelovu cenu ponúkla, no neprezradila, či ju prijal. Trump neskôr na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal: „María mi odovzdala svoju Nobelovu cenu mieru za prácu, ktorú som vykonal. Aké nádherné gesto vzájomného rešpektu. Ďakujem, María!“
Machadová uviedla, že svojím darom chcela vyjadriť uznanie za to, čo nazvala Trumpovým odhodlaním bojovať za slobodu venezuelského ľudu. Nobelovu cenu za mier získala minulý rok napriek opakovaným verejným vyhláseniam amerického prezidenta, že práve on si ocenenie zaslúži, čo niekoľkokrát odôvodňoval zoznamom svojich úspechov pri ukončovaní vojen vo svete. Po októbrovom rozhodnutí nórskeho Nobelovho výboru potom neskrýval svoje rozhorčenie a sklamanie.Čítajte viac Posadnutosť pokračuje. Trump neustúpil ani európskym vojakom v Grónsku. Obetuje prezident NATO?
Na otázku v stredajšom rozhovore pre Reuters, či by chcel, aby mu Machadová cenu odovzdala, Trump odpovedal: „Nie, to som nepovedal. Nobelovu cenu za mier získala ona.“
Hoci Machadová Trumpovi odovzdala zlatú medailu, ktorú laureáti dostávajú spolu s diplomom a finančnou odmenou, ocenenie jej naďalej patrí. Nórsky Nobelov inštitút a Nobelov výbor už minulý víkend upozornili, že cenu nemožno previesť na inú osobu ani ju s nikým zdieľať, rovnako ju nemožno nikomu odňať a rozhodnutie o jej udelení je konečné a trvalé. Túto skutočnosť vo štvrtkovom príspevku na X potvrdilo aj Nobelovo mierové centrum a dodalo: „Medaila môže zmeniť majiteľa, ale titul laureáta Nobelovej ceny za mier nie.“