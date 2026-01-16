Mínus 19 stupňov, bunkre z matracov aj vlaky nezlomnosti: Kyjev čelí najhoršej zime vojny

V Kyjeve po západe slnka osvetľujú zamrznuté, potemnené ulice svetlá áut a čelovky chodcov, opisuje AFP. Zvuky ruských dronov sa podľa nej miešajú s hukotom generátorov. Obyvatelia sa neodvažujú zdvihnúť zrak smerom k hrozbe nad nimi, pohľady upierajú na cestu, aby nešmykli, dodáva agentúra. Podľa AFP Ukrajinci cvičia vo fitnescentrách pri sviečkach, nechávajú sa strihať pri svetle čeloviek a policami supermarketov prechádzajú so svetlom mobilov.
Chladničky v domácnostiach slúžia bez elektriny ako police a balkóny ako mrazničky, pokračuje AFP. Učiteľka hry na klavír Jevhenija žije v byte, kde teplota v istom momente klesla na približne 12 stupňov Celzia. Kúrenie v dome závisí od mestskej elektrickej siete a vypína sa pri každom výpadku prúdu; záložné batérie nemajú kapacitu, aby výpadky nahradili.
„Sme bez elektriny dvanásť hodín,“ povedala Jevhenija a dodala, že s každou hodinou bez prúdu teplota v obývačke klesá. „Každým dňom sa blížime k nule,“ opísala učiteľka. Napokon si vytvorila teplotnú kapsu – bunker z matracov, do ktorého sa uchyľuje aj so svojou mačkou. Vo vnútri je teplota 24 stupňov Celzia. „Napadlo mi to o polnoci,“ priznala tridsaťdvaročná žena, ktorú samotnú účinnosť tohto riešenia prekvapila. „Chcela som len pocit bezpečia, detstva,“ dodala.Čítajte viac Mráz prichádza z Kremľa... na Ukrajinu. Putin využíva zimu ako zbraň, Ukrajincom po útokoch chýba teplo a elektrina
Medzitým mesto postavilo veľké vykurované stany, kde si ľudia môžu dať napríklad teplé jedlo. Takzvané stanice nezlomnosti začali ukrajinské úrady prevádzkovať už v roku 2022, keď krajina v zime čelila rozsiahlym výpadkom elektriny, kúrenia a vody spôsobeným ruskými útokmi. Ľudia sa v nich môžu zohriať, nabiť elektroniku, občerstviť sa. Zimou a výpadkami kvôli ruským útokom však netrpia len obyvatelia Kyjeva.
Podľa agentúry Ukrinform je v súčasnosti po celej Ukrajine v prevádzke približne 7 000 týchto staníc nezlomnosti. BBC opisuje aj „vlaky nezlomnosti“, ktorých cieľom je posilniť morálku Ukrajincov a poskytnúť im určitý komfort v čase ruských útokov a mrazov. Teploty v Kyjeve tento týždeň klesli až na mínus 19 stupňov Celzia. Jeden takýto vlak stojí podľa BBC na stanici na predmestí Kyjeva. „Bývam v novostavbe na 17. poschodí, ale nefunguje výťah a nemáme elektrinu ani vodu,“ povedala BBC cestujúca Alina, zatiaľ čo sa jej syn hral s hračkami poskytnutými medzinárodnými organizáciami.
Julija Mychajľuková a jej partner Ihor Hončaruk zas uviedli, že im došla energia vo všetkých powerbankách. Veľké akumulátory, ktoré si rodičia ročného syna zaobstarali – rovnako ako mnohí ďalší obyvatelia mesta – im teraz nepomáhajú pri kúrení, pretože sa rýchlo vybíjajú, uvádza BBC. Preto oblieka pár syna do viacerých vrstiev oblečenia a cez víkend sa chystajú uposlúchnuť Klyčkovu výzvu a na čas odísť k rodičom mimo Kyjeva.
Server The Kyiv Independent píše, že Ukrajinci využívajú všetko možné – od plyšových hračiek na utesnenie škár v oknách až po staré metódy vykurovania. Tridsaťtriročný kameraman Andrij Tartyšnykov si v byte prikuruje plynovým sporákom, ktorý funguje aj počas výpadkov. „Zapnem sporák, položím naň tehlu a na ňu veľký prázdny liatinový hrniec. Po niekoľkých hodinách sa teplota zvýši asi o štyri stupne. Ráno bolo 12 stupňov, teraz je 16,“ opísal. V noci prespáva u otca mimo mesta.
Tridsaťsedemročná Julija Solonková premenila jednu izbu v byte na teplé útočisko pre svoje dve dcéry, deväťročnú a dvojročnú. Priestor vystlala dekami a hračkami a nad posteľ zavesila záves. „Zavesila som hromadu oblečenia k vchodu do izby, aby sa udržalo teplo. Podlaha je teplá, pretože dole je laboratórium a neustále beží generátor. Všetky vankúše, deky a plyšové hračky sme natlačili do každej štrbiny,“ povedala pre ukrajinský web.
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.
Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii od februára 2022. Moskva sa od začiatku invázie každú zimu usiluje ochromiť ukrajinskú energetickú sieť v snahe narušiť morálku obyvateľstva a oslabiť vojenskú výrobu.
Najnovšie ruské útoky na energetickú infraštruktúru však mali kumulatívny účinok a situácia je horšia než predtým, uvádza BBC. Klyčko tento týždeň vyhlásil, že situácia v Kyjeve je čo sa týka dodávok tepla a energií najhoršia od začiatku ruskej invázie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu avizoval vyhlásenie stavu núdze v energetickom sektore. „Práve teraz je situácia najzložitejšia za celú vojnu, pokiaľ ide o dodávky energií a kúrenia v niekoľkých hlavných regiónoch,“ uviedol riaditeľ ukrajinského Centra pre energetický výskum Oleksandr Charčenko. „Je to pokus zlomiť ľudí,“ dodal.
Energetici sa medzitým snažia opravovať poškodené elektrárne a ďalšie zariadenia, no podľa jedného z inžinierov fungujú v núdzovom režime. Úrady opakovane vyzývajú obyvateľov, aby nepoužívali zariadenia s vysokou spotrebou – keď sa dodávky elektriny obnovia, prudký nárast dopytu môže spôsobiť ďalší kolaps systému, dodáva BBC.
Napriek ťažkostiam väčšina obyvateľov Kyjeva zostáva odhodlaná a pripravená vyrovnať sa s problémami, píše BBC. Dodáva však, že Ukrajinci sa najviac obávajú, že koniec vojny je stále v nedohľadne a zomierať budú ďalší ľudia.