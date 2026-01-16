Dočasná venezuelská prezidentka predniesla prejav o stave národa. Neobáva sa diplomatickej konfrontácie s USA

„Vieme, že sú veľmi silní. Vieme, že sú smrtiacou jadrovou mocnosťou… Nebojíme sa im čeliť diplomaticky, prostredníctvom politického dialógu,“ povedala Rodríguezová.
Rodriguezová bola viceprezidentkou a hlasným spojencom zosadeného Madura, americký prezident Donald Trump však súhlasil so spoluprácou s ňou, pokiaľ jej vláda bude dodržiavať washingtonskú líniu – najmä pokiaľ ide o prístup k rozsiahlym ropným zdrojom Venezuely, píše AFP.
Dočasná prezidentka Venezuely vo štvrtok oznámila pripravovanú reformu legislatívy upravujúcej ropný sektor krajiny v rámci prehodnocovania vzťahov s Washingtonom. Rodríguezová parlamentu bez poskytnutia podrobností povedala, že reformy sa dotknú venezuelského tzv. antiblokačného zákona, ktorý poskytuje vláde nástroje na boj proti sankciám USA zavedeným od roku 2019. Trump od zvrhnutia Madura z 3. januára tvrdí, že Spojené štáty teraz kontrolujú Venezuelu a jej ropný sektor, ku ktorému požadoval neobmedzený prístup, pripomína francúzska agentúra.
V Madurovej neprítomnosti predniesla Rodriguezová v parlamente prejav o stave národa, za ktorý si vyslúžila hlasný potlesk. Zákonodarcom povedala, že požiadala Washington, aby prejavil „rešpekt k dôstojnosti“ Madura, ktorý v Spojených štátoch čelí obvineniam z obchodovania s drogami.
Rodríguezová v stredu telefonicky hovorila s Trumpom, ktorý ju označil za „skvelého človeka“. Trump na sociálnych sieťach uviedol, že s Rodríguezovou diskutovali o „mnohých témach“ vrátane ropy, nerastov, obchodu a národnej bezpečnosti. „Dosahujeme obrovský pokrok,“ povedal americký prezident.
Svoj hovor s americkým lídrom opísala aktuálna venezuelská prezidentka ako „produktívny a zdvorilý“ a charakterizovaný „vzájomnou úctou“.
Trump si podľa AFP doposiaľ držal chladný odstup od venezuelskej opozície, ktorá je všeobecne považovaná za víťaza prezidentských volieb v júli 2024, vo štvrtok sa však stretol s jej líderkou Mariou Corinou Machadovou na rokovaniach, ktoré Biely dom označil za „pozitívne“.