Robert Fico sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom

Premiér Robert Fico sa v piatok začínajúcej návšteve Spojených štátov stretne v sobotu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v jeho floridskom sídle Mar-a-lago, informoval ČTK úrad slovenskej vlády.

16.01.2026 07:35
Pracovná cesta Fica do USA bola pôvodne ohlásená v súvislosti s plánovaným podpisom medzivládnej dohody oboch krajín o spolupráci v jadrovej energetike.

Fico na ta3 o domácej a zahraničnej politike
Video
Premiér Robert Fico (Smer) vyhlásil, že svetový poriadok sa po útoku USA na Venezuelu rozpadol. Predsedu vlády zaujíma, ako na tieto okolnosti zareaguje Európska únia. Tá bude podľa jeho slov v najbližšej dobe v pohybe, Brusel musí prijať dôležité rozhodnutia.

Podpis tejto dohody je naplánovaný na piatok. Následne chce Bratislava rokovať s americkou spoločnosťou Westinghouse o výstavbe novej jadrovej elektrárne na západnom Slovensku. Z skorších Ficových vyjadrení vyplynulo, že zmluvu s Westinghousom by Bratislava mohla podpísať na budúci rok.

Slovenská opozícia už kritizovala, že Ficova vláda nehodlá partnera pre výstavbu nového jadrového zdroja do štátneho vlastníctva vybrať vo verejnej súťaži. Poukázala tiež na to, že Česko pri podobnom projekte tender zorganizovalo. Dva nové jadrové bloky v Dukovanoch postaví kórejská spoločnosť KHNP.

