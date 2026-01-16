Robert Fico sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom

Pracovná cesta Fica do USA bola pôvodne ohlásená v súvislosti s plánovaným podpisom medzivládnej dohody oboch krajín o spolupráci v jadrovej energetike.
Podpis tejto dohody je naplánovaný na piatok. Následne chce Bratislava rokovať s americkou spoločnosťou Westinghouse o výstavbe novej jadrovej elektrárne na západnom Slovensku. Z skorších Ficových vyjadrení vyplynulo, že zmluvu s Westinghousom by Bratislava mohla podpísať na budúci rok.
Slovenská opozícia už kritizovala, že Ficova vláda nehodlá partnera pre výstavbu nového jadrového zdroja do štátneho vlastníctva vybrať vo verejnej súťaži. Poukázala tiež na to, že Česko pri podobnom projekte tender zorganizovalo. Dva nové jadrové bloky v Dukovanoch postaví kórejská spoločnosť KHNP.