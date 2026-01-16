Ak by USA použili silu, spochybnili by samotné základy NATO, hovorí generál Jiří Šedivý

Dozviete sa:
- prečo má Grónsko dnes väčší strategický význam než počas studenej vojny,
- prečo sa Spojené štáty už viac ako sto rokov snažia získať kontrolu nad Grónskom
- ako Grónsko súvisí s obranou Atlantiku a protiraketovým štítom,
- aký záujem má Čína o Arktídu a prečo sa hovorí aj o jej snahe ekonomicky preniknúť do Grónska
- kto má dnes v Arktíde najsilnejšiu vojenskú pozíciu – Rusko, USA alebo Čína,
- prečo môže spor okolo Grónska oslabiť vnútornú súdržnosť NATO,
- aké paralely vidí expert medzi napätím okolo Grónska a sporom medzi Tureckom a Gréckom v NATO,
- či by bolo Grónsko v prípade krízy skutočne chránené článkom 5,
- prečo má Európa v Arktíde slabšiu pozíciu než Spojené štáty.
- aká by bola podľa Jiřího Šedivého najväčšia strategická chyba Západu v čase rastúceho napätia medzi veľmocami
Čo by ste považovali za najväčší strategický omyl, ktorý by mohla Európa v súvislosti s Grónskom urobiť. A celkovo aj Západ?
Jiří Šedivý: Keby sa veľmi výrazne a zásadne ohradila proti tým aktivitám, ktoré prezident Trump v súčasnej dobe prezentuje. Keby sme zostali mlčať, keby sme akceptovali to, čo sa v súčasnej dobe rozbieha, to, čo Američania chcú. Myslím si, že keby sme len sklonili hlavu, tak si urobí administratíva prezidenta Trumpa, čo bude chcieť. Ale ako dôsledok by to znamenalo rozpad aliancie, vzájomnú nedôveru. To je jedna vec. A logicky by sa to dotklo napríklad predstavy prezidenta Putina a Ruska, že aj on sa môže správať podobne a tak by asi nemal žiadne zábrany krájať Ukrajinu z východu.