Sabotáž proti pomoci Ukrajine: za útokmi v Litve mala stáť ruská rozviedka, operovala aj v Česku

V súvislosti s pokusom o útok v Litve bolo obvinených šesť ľudí zo Španielska, Kolumbie, Kuby, Ruska a Bieloruska, uviedli vyšetrovatelia.
„Zločiny boli koordinované a vykonávatelia dostávali rozkazy od skupiny ľudí v Rusku, ktorí sú prepojení s GRU,“ povedal zástupca šéfa litovskej kriminálnej polície Saulius Briginas. Litva a ďalšie pobaltské krajiny patria medzi pevných spojencov Ukrajiny, ktorá sa takmer štyri roky bráni ruskej agresii. Tieto štáty, ktoré kedysi patrili do Sovietskeho zväzu, dlhodobo varujú pred nebezpečenstvom, ktoré Rusko predstavuje pre Európu.
Litva minulý rok v marci obvinila ruskú GRU z podpaľačského útoku na obchod IKEA vo Vilniuse z mája 2024 a označila ho za terorizmus. Podľa litovských úradov ho vykonali dvaja ukrajinskí občania.Čítajte viac Tusk vidí za výbuchom v Poľsku záujmy Putina, Kremeľ to popiera. Čo by Rusi mohli sledovať sabotážou na železnici?
Viaceré európske krajiny, vrátane Česka, sa najmä predvlani stávali dejiskom podpaľačských útokov a podobných incidentov. Úrady varovali, že môže ísť o provokácie zo strany Ruska, ktoré sa snaží vyvolať paniku medzi verejnosťou a prinútiť tieto krajiny obmedziť alebo zastaviť svoju pomoc Ukrajine.