Kremeľ zaujal stanovisko ku kríze v otázke Grónska. Situácia je mimoriadna, uviedol Peskov

„Z hľadiska medzinárodného práva je situácia neobvyklá, dokonca mimoriadna,“ povedal Peskov podľa tlačových agentúr o amerických plánoch a upozornil, že samotný Trump nedávno uviedol, že medzinárodné právo pre neho nie je prioritou. „Preto sa situácia vyvíja po nejakej inej dráhe. Budeme spolu s celým svetom sledovať po akej,“ dodal hovorca.Čítajte viac Posadnutosť pokračuje. Trump neustúpil ani európskym vojakom v Grónsku. Obetuje prezident NATO?
Moskva tento týždeň vyhlásila, že je neprijateľné, aby Západ naďalej tvrdil, že Rusko a Čína ohrozujú Grónsko. Dodala, že kríza ohľadom tohto územia odhaľuje, že západné krajiny, ktoré si nárokujú morálnu nadradenosť, uplatňujú dvojité meradlo, pripomenula agentúra Reuters.
Americký prezident Donald Trump premenil arktický ostrov na geopolitické ohnisko svojimi požiadavkami na jeho vlastníctvo a návrhmi, že by ho USA mohli dobyť silou.
Grónsko je poloautonómnym regiónom Dánska a dánsky minister zahraničia v stredu po stretnutí v Bielom dome vyhlásil, že s Trumpom ohľadom ostrova pretrváva „zásadná nezhoda“. Trump zavrhol dánsku obranu Grónska a naznačil, že ju tvoria „dva psie záprahy“. Trump tiež opakovane tvrdil, že more okolo Grónska sa hemží ruskými a čínskymi loďami.