Pravda Správy Svet Trump opäť posúva hranice politickej reality, vypočítal cenu za Grónsko

Trump opäť posúva hranice politickej reality, vypočítal cenu za Grónsko

Americký prezident Donald Trump stanovil cenu za kúpu Grónska na 700 miliárd dolárov. Nejde pritom o oficiálnu ponuku, keďže Dánsko svoj ostrov nepredáva, ale o sumu, ktorú Trump podľa zdrojov z Bieleho domu považuje za „hodnotu“ územia, ktoré vraj Spojené štáty „potrebujú“ pre svoju bezpečnosť a strategické záujmy v duchu ideológie MAGA (Make America Great Again).

16.01.2026 12:50 , aktualizované: 13:35
debata (57)
V Grónsku pristáli prví spojeneckí vojaci
Video
Zdroj: Reuters

Hlavy dánskej a grónskej diplomacie Lars Lökke Rasmussen a Vivian Motzfeldtová sa tento týždeň vypravili do Washingtonu na rokovania s ministrom zahraničia Markom Rubiom. Ku schôdzke sa pripojil tiež americký viceprezident JD Vance, čo podľa pozorovateľov znamenalo zvýšenie napätia pri rokovaniach.

Spomínanú sumu mali dánskym a grónskym predstaviteľom tlmočiť práve Vance a Rubio. Reakcia severanov bola jednoznačná. „Myšlienky, ktoré nerešpektujú územnú celistvosť Dánska a suverenitu grónskeho ľudu, sú úplne neakceptovateľné,“ vyhlásil v reakcii dánsky minister zahraničia Lars Lökke Rasmussen.

Grónsko Čítajte viac Grónsko vždy dalo Amerike, čo chcela. USA tam stratili jadrové bomby

Rasmussen zároveň pripomenul, že otázka budúcnosti Grónska nie je otvorená. „Grónsky premiér jasne povedal, že jeho ľud chce v blízkej budúcnosti zostať súčasťou Dánska a všetci musíme rešpektovať želania obyvateľstva,“ zdôraznil. Dánsko zároveň odmietlo Trumpove argumenty o hrozbe zo strany Ruska či Číny s tým, že Kodaň je zakladajúcim členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Trump o grónskom premiérovi: Neviem, kto to je, ale bude to pre neho veľký problém
Video
Trump opätovne naznačil, že o Grónsko má mimoriadny záujem. / Zdroj: Reuters

Napätie však nezostalo len na diplomatickej úrovni. Severská skupina krajín, zodpovedná za bezpečnosť Arktídy, vyslala do Grónska vojenský kontingent.

Podporu Dánsku vyjadril aj španielsky premiér Pedro Sánchez. „Španielsko spolu s Nemeckom, Francúzskom, Talianskom, Poľskom a Spojeným kráľovstvom opätovne potvrdzuje svoju pevnú podporu Dánsku a ľudu Grónska. Rešpekt k suverenite štátov je nevyhnutný pre mier. To je najväčšie ponaučenie, ktoré nám zanechalo 20. storočie. Nezabúdajme naň,“ vyhlásil.

Dmitrij Peskov / Vladimir Putin / Čítajte viac Kremeľ zaujal stanovisko ku kríze v otázke Grónska. Situácia je mimoriadna, uviedol Peskov

Keďže rokovanie medzi USA, Dánskom a Grónskom neprinieslo dohodu, vznikla pracovná skupina, ktorá má v najbližších týždňoch pokračovať v rozhovoroch. Trumpove ambície sú pritom jasné – prístup k vzácnym surovinám a silnejšia kontrola arktického priestoru. Európa však dáva najavo, že Grónsko má cenu – ale nie je na predaj.

Grónsko Čítajte viac Posadnutosť pokračuje. Trump neustúpil ani európskym vojakom v Grónsku. Obetuje prezident NATO?

Medzitým splnomocnenec prezidenta Trumpa pre Grónsko Jeff Landry oznámil stanici Fox News, že chce arktický ostrov navštíviť v marci. Zároveň vyjadril nádej, že dohodu s Dánmi bude možné uzavrieť.

„Prezident to myslí vážne. Myslím, že vymedzil jasné mantinely. Povedal Dánsku, čo požaduje, a teraz ide o to, aby minister zahraničia Marco Rubio a viceprezident JD Vance uzavreli dohodu,“ vyhlásil Landry, pričom vyjadril nádej, že dohoda bude možná „až sa vec vyvinie“. V Dánsku je na návšteve delegácia amerických kongresmanov z radov republikánov aj demokratov. Rokovať budú s dánskymi a grónskymi predstaviteľmi.

Arktický ostrov bohatý na nerastné suroviny bol do 50. rokov 20. storočia dánskou kolóniou a v roku 1979 získal čiastočnú autonómiu, keď vznikol jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraničné záležitosti, obranu či menovú politiku Grónska. V roku 2009 získalo Grónsko možnosť vyhlásiť plnú nezávislosť na základe referenda.

Facebook X.com 57 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Grónsko #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"