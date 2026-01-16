Trump oznámil sformovanie Rady mieru pre Gazu, Izrael posunul tzv. žltú líniu dovnútra palestínskeho Pásma

„Je mi veľkou cťou oznámiť, že bola vytvorená RADA MIERU. Členovia rady budú čoskoro oznámení, ale s istotou môžem povedať, že je to najväčšia a najprestížnejšia rada, aká kedy bola zriadená kedykoľvek a kdekoľvek. Ďakujem za vašu pozornosť venovanú tejto záležitosti!“ napísal Trump v príspevku na svojej sieti Truth Social.
„Rada mieru“ je súčasťou Trumpovho 20-bodového mierového plánu pre Gazu, ktorý viedol k dohode o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri minulého roka. Jej predsedom má byť s najväčšou pravdepodobnosťou práve Trump.
Plán stanovuje, že rada bude slúžiť ako medzinárodný dozorný orgán, ktorý bude dohliadať na novú prechodnú palestínsku správu Gazy počas obdobia rekonštrukcie po prímerí.Čítajte viac 169 kg na meter štvorcový alebo 170-krát Empire State Building. Gaza je zasypaná troskami
Vznik rady oznámil Trump len deň po tom, čo jeho vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff avizoval, že USA teraz pristúpia k implementácii druhej fázy mierového plánu jeho administratívy pre Gazu a oznámil tiež vznik 15-členného palestínskeho technokratického výboru, ktorý prevezme správu Gazy.
Witkoff v stredu neposkytol žiadne podrobnosti o novej prechodnej palestínskej správe a jej zložení. Egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí krátko predtým vyhlásil, že zainteresované strany „dosiahli konsenzus“ ohľadom zloženia 15-členného palestínskeho technokratického výboru.Čítajte viac Hamas je ochotný „zmraziť“ svoje zbrane, ale odmieta svoje odzbrojenie
Jeho personálne zloženie nie je oficiálne známe. Podľa viacerých zdrojov agentúry Reuters má byť jeho predsedom bývalý námestník ministra dopravy Palestínskej samosprávy Alí Šaát. Radu mieru ako jemu nadradený orgán by mal v teréne v Gaze viesť bývalý bulharský minister obrany a osobitný vyslanec OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov.
Izrael posunul tzv. žltú líniu
Izraelská armáda na viacerých miestach posunula betónové bloky vyznačujúce kontrolnú líniu hlbšie do územia Pásma Gazy, čo medzi tamojším palestínskym obyvateľstvom vyvolalo zmätok. Ide o tzv. žltú líniu, ktorá označuje zónu izraelskej kontroly v palestínskej enkláve.
Palestínčania žijúci za žltou líniou hlásia pokračujúce ničenie objektov izraelskou armádou, čo potvrdzujú aj družicové snímky, uviedla BBC. Bytové domy a infraštruktúra sú tam likvidované systematicky a úmyselne, čo podľa medzinárodného práva predstavuje zločin, doplnila BBC.Čítajte viac Odzbrojenie aj vznik vlády. Začala sa druhá fáza Trumpovho plánu pre Gazu
Hovorca izraelskej armády odmietol tvrdenia, že žltá línia bola posunutá alebo že ju jednotky izraelskej armády prekročili. Uviedol, že armáda pracuje na jej vizuálnom vyznačení v súlade s podmienkami v teréne a vyhodnotením aktuálnej situácie.
Podľa reportáže televízie al-Džazíra, založenej na analýze družicových snímok a svedectvách miestnych novinárov, je izraelská žltá línia vyznačená 192 betónovými blokmi natretými na žlto a 34 násypmi zeminy. Tieto značky izraelskí vojaci postupne presúvali do hĺbky palestínskeho územia – na vzdialenosť až do 675 metrov. Družicové snímky dokumentujú, že budovy nachádzajúce sa za posunutou líniou boli zničené.Čítajte viac Izraelskí osadníci zaútočili na palestínsky dom, kde ohrozili deti a zabili ovce
Podľa vyhlásenia Palestínskeho centra pre ľudské práva (PCHR) z 10. januára izraelská armáda v súčasnosti kontroluje 60 percent Pásma Gazy. „Táto expanzia sa teraz dotýka oblastí, ako sú utečenecký tábor Džabálijá a východná časť mesta Chán Júnis, ktoré sa dostávajú pod priamu vojenskú kontrolu,“ uvádza PCHR.
Mierová dohoda medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, ktorá nadobudla účinnosť v októbri minulého roka, stanovila dočasné stiahnutie izraelských jednotiek za žltú líniu, ktorá ohraničovala približne 53 percent územia Pásma Gazy.
Druhá fáza mierovej dohody, ktorej realizácia je podľa dostupných informácií ohrozená, počítala s úplným stiahnutím izraelskej armády z palestínskej enklávy.