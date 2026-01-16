Pravda Správy Svet Ruský teror zimou a tmou. Ukrajina už nemá ani jednu plne funkčnú elektráreň

Ukrajina kvôli ruským útokom už nemá ani jednu plne funkčnú elektráreň. Dnes to oznámil ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhal, uviedla spravodajská televízia ntv.

16.01.2026 17:53
APTOPIX Russia Ukraine War Blackout Foto: ,
Núdzové stany postavené v obytnej štvrti Kyjeva vo štvrtok 15. januára 2026, kde sa ľudia môžu zohriať po pravidelných ruských leteckých útokoch na energetické objekty krajiny, ktoré nechávajú obyvateľov bez elektriny, vody a kúrenia uprostred zimy.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes podľa portálu denníka Ukrajinska pravda vyhlásil, že Ukrajina nedokáže pokryť viac ako tretinu energetických potrieb. Krajina chce kvôli energetickej kríze dovážať viac elektriny, kvôli napätej situácii pripravuje on-line rokovania so spojencami z takzvanej kontaktnej skupiny pre Ukrajinu, známej tiež ako ramsteinská skupina.

Ticho a tma. Príchod roku 2026 v Kyjeve na Ukrajine
Video
Kyjev, Ukrajina, príchod roka 2026. Mesto bolo tmavé a tiché. Predtým v ňom zneli sirény leteckého poplachu. / Zdroj: Reuters

„Štátne podniky, obzvlášť železnice a Naftogaz, musia nevyhnutne zabezpečiť, aby počas vykurovacej sezóny 2025 až 2026 bolo zaobstarané dostatočné množstvo elektriny, ktorá je potrebná na pokrytie najmenej 50 percent celkovej spotreby,“ povedal Šmyhal.

Šmyhal neoznámil žiadne informácie o tom, koľko elektriny v súčasnej dobe Ukrajina vyrába a dováža. Stanica ntv poznamenala, že tieto údaje Kyjev kvôli vojne tají.

Ukrajinská pravda napísala, že premiérka Julija Svyrydenková poverila ministra zahraničia Andrija Sybihu, aby v spolupráci s ministerstvom energetiky pripravili schôdzku kontaktnej skupiny, ktorá by sa zložitej energetickej situácii krajiny venovala. Termín rokovaní zatiaľ Kyjev neoznámil.

Primátor Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že kvôli ruským úderom na energetický sektor je v metropole mimoriadne zložitá situácia, takže je nevyhnutné uzavrieť školy. „Počnúc 19. januárom zostanú školy v hlavnom meste uzavreté do 1. februára,“ napísal Kličko na telegrame. Správa metropoly tiež uviedla, že v záujme energetických úspor zníži intenzitu mestského osvetlenia na zhruba jednu pätinu.

Rusi zabíjali v metropole Ukrajiny
Video
Rusi spustili v noci zo štvrtka na piatok 9. januára kombinovaný útok na Kyjev. / Zdroj: Reuters

Rusko počas svojej takmer štyri roky trvajúcej invázie na Ukrajinu opakovane ničí energetické objekty v susednej krajine, čo často vedie k tomu, že milióny Ukrajincov musia v zime prežívať bez dodávok elektrického prúdu, vody aj tepla.

