Pravda Správy Svet Európska komisia vyšetruje záležitosti listu od Orbánovej poradkyne o Benešových dekrétoch

Európska komisia vyšetruje záležitosti listu od Orbánovej poradkyne o Benešových dekrétoch

Európska komisia dostala list hlavnej poradkyne maďarského premiéra Katalin Sziliovej týkajúci sa Benešových dekrétov. Podľa servera telex.hu to potvrdil v piatok v Bruseli hovorca Európskej komisie Markus Lammert, podľa ktorého Komisia vyšetruje záležitosti listu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

16.01.2026 17:53
debata
Magyar Čítajte viac Magyar Pellegrinimu odkázal, že pojem Felvidék bude používať aj naďalej

Sziliová, ktorá je poradkyňou premiéra pre autonómne úsilie Maďarov v Karpatskom oblúku, adresovala otvorený list predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej. V liste zverejnenom na Facebooku vyzýva Brusel, aby zakročil proti nedávnej legislatívnej zmene na Slovensku týkajúcej sa Benešových dekrétov.

orbán Čítajte viac Maďarská vláda poskytne právnu pomoc Maďarom v SR v otázke Benešových dekrétov

Novelu slovenského trestného zákona, ktorá by mohla dokonca ukladať tresty odňatia slobody za kritiku dekrétov týkajúcich sa kolektívnej viny Maďarov a Nemcov v Československu a umožňujúcich aj konfiškáciu ich majetku, označila Sziliová za znepokojujúcu. Podľa nej by novela mohla okrem iného porušovať Chartu základných práv EÚ.

Szijjártó Čítajte viac Szijjártó reagoval na trestnú novelu: Budapešť nedovolí ublížiť Maďarom žijúcim na Slovensku

Podľa servera 444.hu Sziliová v neskoršom rozhovore uviedla, že okrem príspevku na Facebooku poslala aj list EK, v ktorom kritizovala nielen novelu, ale aj samotné Benešove dekréty. Na opakované otázky, či otvorený list konzultovala s vládou, reagovala nejednoznačnými odpoveďami typu „nie som povinná to nikomu vopred povedať“, alebo „nikto nevzniesol žiadne námietky voči listu“.

Vláda SR na Facebooku napísala, že nevidí dôvod na zmenu trestného zákona, ale rešpektuje konanie hlavnej poradkyne maďarského premiéra, pripomína 444.hu.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Benešove dekréty
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"