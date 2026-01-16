Sociálnu sieť X a četbot Grok postihli rozsiahle celosvetové výpadky

Globálna spoločnosť Netblocks monitorujúca internet na sociálnej sieti Mastodon napísala, že výpadky spôsobili technické problémy. Podľa online platformy Downdetector sa na sociálnu sieť nevedeli dostať desaťtisíce používateľov.
Nástroj umelej inteligencie (AI) Grok je integrovaný do sociálnej siete X, no dostupná je aj samostatná aplikácia. Sieť X (predtým známu ako Twitter) od kúpy miliardárom Elonom Muskom v roku 2022 viackrát postihli celosvetové výpadky.Čítajte viac Von der Leyenová je „zdesená“ konaním Muskovho chatbota Grok. Hrozí krokmi zo strany EÚ