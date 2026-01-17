Vojna bude pre Putina neznesiteľná, zastrája sa nový ukrajinský minister obrany. Čo chystá proti Rusom?

Fedorova vybral na čelo silového rezortu prezident Volodymyr Zelenskyj, pričom jeho návrh prešiel v parlamente hladko: nikto nebol proti, drvivá väčšina ho odsúhlasila a iba hŕstka poslancov sa zdržala hlasovania. Síce je mladý politik, no už má bohaté skúsenosti z vlády: od augusta 2019 pôsobil ako vicepremiér a minister digitálnej transformácie. Patrí medzi jedného z mála politikov, ktorí sa doteraz udržali vo vláde od nástupu Volodymyra Zelenského k moci pred necelými siedmimi rokmi.
Mimochodom, ktovie kedy a či vôbec niekedy sa niekomu v Kyjeve podarí prekonať rekord, ktorý patrí Fedorovovi. Keď sa stal členom vlády, mal iba 28 rokov. Bol najmladším ministrom v dejinách Ukrajiny. (Svoje 35. narodeniny oslávi 21. januára.)Čítajte viac Mráz prichádza z Kremľa... na Ukrajinu. Putin využíva zimu ako zbraň, Ukrajincom po útokoch chýba teplo a elektrina
Fedorov vyštudoval sociológiu, po skončení vysokej školy začal podnikať. Založil firmu zameranú na tvorbu reklamy na sociálnych sieťach. V politike sa mohol uplatniť vďaka tomu, že sa zoznámil so Zelenským. Ešte predtým, ako obaja do nej vstúpili. Firma Fedorova spolupracovala s produkčnou spoločnosťou Kvartal-95, ktorej spoluvlastníkom bol Zelenskyj, v tom čase obľúbený herec.
Keď Zelenskyj na jar 2019 kandidoval v prezidentských voľbách, Fedorov riadil jeho predvolebnú kampaň na sociálnych sieťach. Onedlho v parlamentných voľbách získal poslanecký mandát, ale nový prezident považoval za užitočnejšie vidieť ho pracovať vo vláde. Preto ho poveril vedením ministerstva digitálnej transformácie. Mohlo to vyzerať ako protekcia, ale ťah s kamarátom Fedorovom Zelenskému vyšiel.
Prezident sa spoliehal na mladého ministra, že uvedie do praxe jeho myšlienku o „štáte v smartfóne". Zelenskyj o nej hovoril po svojej výhre vo voľbách. Fedorov pomerne rýchlo splnil úlohu. Vďaka nemu vznikla skvelá mobilná aplikácia, ktorá začala fungovať od februára 2020. „Aplikácia spočiatku ponúkala možnosť získať digitálny vodičský preukaz a osvedčenie o evidencii motorového vozidla," pripomenul server Ekonomičeškaja pravda.
V súčasnosti táto aplikácia poskytuje veci, ktoré ľudia na Slovensku môžu len Ukrajincom závidieť. „Má viac ako 23 miliónov užívateľov. Ponúka veľa služieb. Vrátane platenia daní a získavania rôznych úradných dokumentov," podotkla Ekonomičeskaja pravda. „Ukrajna ako vôbec prvá na svete zaviedla elektronické cestovné pasy," upozornil server RBK-Ukrajina na jednu zo zásluh Fedorova.
Po spustení ruskej invázie vo feruári 2022 Fedorov nadviazal priamy kontakt s americkým multimiliardárom Elonom Muskom a šéfom firmy SpaceX. Vďaka tomu Ukrajina rýchlo získala 50-tisíc terminálov a s nimi prístup k vysokorýchlostnému internetu satelitov Starlink hlavne na frontových líniách.
Keď teraz parlament posudzoval nomináciu Fedorova na ministra obrany, dozvedel sa od neho, že chce dávať dôraz na moderné technológie aj v ozbrojených silách. Zdôraznil napríklad, že chce dosiahnuť, aby sa Ukrajina stala prvým štátom na svete, ktorý s pomocou umelej inteligencie dokáže prognózovať a odrážať vojenské útoky.Čítajte viac Ukrajina má právo vybrať si, či vstúpi do NATO. Putinovi by teraz nestačilo nič, čo by mu ponúkli, tvrdí nemecký poslanec
Tento ženatý otec jednej dcéry pred poslancami podčiarkol, že ruská agresia má z jeho pohľadu aj veľmi osobný rozmer. Fedorov sa narodil malom meste Vasylivka, ktoré sa nachádza v Záporožskej oblasti. Už od marca 2022 ho okupuje ruská armáda a on samozrejme túži, aby Ukrajinci znovu prevzali kontrolu nad jeho rodným mestom.
Fedorov na parlamentnej pôde tiež naznačil, ako si predstavuje hybridnú vojnu s Ruskom: „Prezident stanovil úlohu zastaviť nepriateľa na zemi aj vo vzduchu. Treba posilniť kybernetické útoky, zmeniť vojnu na ekonomicky neznesiteľnú pre Ruskú federáciu," nepriamo odkázal šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi, na čo sa má Rusko nachystať. Od investícií do špičkových vojenských technológií si Fedorov sľubuje nielen prínos pre ukrajinské ozbrojené sily, ale počíta tiež s veľkými príjmami z ich predaja do zahraničia.Čítajte viac Kyjev vlani udrel v Rusku viac než 700-krát, škody sú v miliardách. Generál Syrskyj sľubuje, že Rusko zlomia
Už po niekoľkých dňoch na pozícii nového ministra obrany Fedorov informoval o jednej podstatnej zmene, ktorá nepochybne potešila ukrajinských obrancov vlasti: „Manuálna distribúcia dronov viedla k duplicitným žiadostiam, k oneskoreniu v ich poskytovaní i k ľudským chybám, čo armáde bránilo v jasnom plánovaní vojenských operácií. Cesta dronu od jeho prevzatia v sklade až po jeho doručenie k vojenskej jednotke sa teraz skrátila dvojnásobne až trojnásobne – približne na jeden deň," ozrejmil podľa agentúry UNIAN. Po novom sa totiž drony rozdeľujú prostredníctvom automatizovaného systému.