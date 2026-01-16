Pravda Správy Svet Prominentný člen CDU vyzýva na obnovenie dialógu s Ruskom, chváli prístup Macrona

Armin Laschet, prominentný člen strany nemeckého kancelára Friedricha Merza, v piatok vyzval na obnovenie dialógu s Ruskom. Súčasnú situáciu označil za „absurdnú“ a varoval, že Európa sa tým sama zbavuje politickej váhy.

16.01.2026 20:17
Laschet, bývalý kandidát na kancelára za konzervatívnu CDU a súčasný predseda zahraničného výboru nemeckého parlamentu, agentúre AFP povedal, že „ak chce byť Európa suverénna, musí byť schopná zastupovať svoje vlastné postoje“. Podľa neho práve z tohto dôvodu treba oceniť prístup francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Macron v decembri vyhlásil, že Európa by mala v „najbližších týždňoch“ nájsť rámec pre komunikáciu s Kremľom. Laschet zároveň upozornil, že v súčasnosti európski lídri formulujú spoločné stanoviská spolu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré následne do Moskvy tlmočia americkí vyjednávači. „Európa sa tým sama paralyzuje,“ uviedol.

Kremeľ v piatok označil za „pozitívne“, že lídri Francúzska a Talianska vyzvali na obnovenie dialógu s Moskvou. Kontakty medzi EÚ a Ruskom sú pritom prakticky zmrazené od roku 2022, keď Moskva spustila rozsiahlu inváziu na Ukrajinu.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron a talianska premiérka Giorgia Meloniová v posledných týždňoch naznačili potrebu opätovného politického dialógu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Macron hovorí o vytvorení európskeho rámca rokovaní v záujme stability na kontinente, Meloniová zase tvrdí, že Európa musí začať s Ruskom hovoriť priamo.

Obaja zdôrazňujú, že dialóg nemá znamenať legitimizáciu ruskej agresie, ale snahu posilniť strategickú autonómiu Európy voči Spojeným štátom.

