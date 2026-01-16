Pravda Správy Svet Na červenom tlačidle útoku už držal prst. Trump poďakoval iránskemu režimu, že nepopravil stovky ľudí

Na červenom tlačidle útoku už držal prst. Trump poďakoval iránskemu režimu, že nepopravil stovky ľudí

Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social poďakoval iránskemu režimu za to, že nevykonal žiadnu z viac ako 800 plánovaných popráv. Novinárom v Bielom dome zároveň podľa agentúry AP povedal, že práve zrušenie popráv malo vplyv na jeho rozhodnutie ustúpiť od vykonania vojenského úderu na Irán, ktorým sa v minulých dňoch vyhrážal. Trump však nezmienil, odkiaľ informácie o plánovaných popravách a ich počte pochádzajú.

16.01.2026 20:54
CORRECTION Germany Iran Protest 01223 1 Foto:
Žena si v stredu 14. januára 2026 zapaľuje cigaretu od horiaceho plagátu iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího počas demonštrácie v Berlíne v Nemecku na podporu celoštátnych masových protestov v Iráne.
debata (2)

V Teheráne na konci decembra začali demonštrácie, ktoré sa čoskoro rozšírili do celej krajiny a zmenili sa na protirežimné protesty, proti ktorým zasiahli bezpečnostné zložky. Podľa ľudskoprávnych organizácií tieto zložky, tvorené prevažne milíciami basídž, ktoré sú súčasťou iránskych revolučných gárd, zabili niekoľko tisíc ľudí. Šéf iránskej justície Gholámhosejn Mohsenie Edžeí navyše v stredu uviedol, že úrady by mali urýchliť súdne procesy so zadržanými protestujúcimi aj prípadné popravy, čím len posilnil obavy panujúce ohľadom možných popráv.

Pravda vo svete: Ak by USA použili silu, spochybnili by samotné základy NATO, hovorí generál Jiří Šedivý
Video

„Veľmi si vážim skutočnosť, že všetky plánované popravy, ktoré mali byť vykonané včera (viac ako 800), boli iránskym vedením zrušené. Ďakujem!“ napísal dnes Trump.

Popravy zadržaných demonštrantov a pokračujúce násilné potláčanie protestov pritom Trump v minulých dňoch uviedol ako dôvod pre prípadný americký vojenský zásah proti iránskemu režimu. Saudská Arábia, Katar a Omán však podľa médií Trumpa presvedčili, aby nezasahoval a dal režimu v Teheráne príležitosť uvoľniť napätie v krajine.

Kallasová Čítajte viac Nepijete? Možno je čas začať, povedala k napätej situácii vo svete Kallasová

Dnes však Trump novinárom povedal, že na jeho rozhodnutie malo vplyv práve zrušenie popráv. Vylúčil však, že by ho k zmene názoru priviedol niekto ďalší. „Nikto ma nepresvedčil. Presvedčil som sa sám“, cituje Trumpa agentúra AP.

Podľa stredajších údajov ľudskoprávnej organizácie Iran Human Rights (IHR) sídliacej v Nórsku iránske bezpečnostné zložky doteraz zabili najmenej 3 428 protestujúcich. Organizácia však dodáva, že počet bude v skutočnosti vyšší.

Ulice v plameňoch, tisíce mŕtvych. Irán pripomína vojnovú zónu
Video
Iránske štátne médiá odvysielali následky celoštátnych protestov, ktoré sa odohrali ešte 9. a 10. januára 2026. Reuters sa z dôvodu výpadku internetu v Iráne dostal k záberom až 13. januára. / Zdroj: Reuters
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Irán #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"