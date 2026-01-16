Na červenom tlačidle útoku už držal prst. Trump poďakoval iránskemu režimu, že nepopravil stovky ľudí

V Teheráne na konci decembra začali demonštrácie, ktoré sa čoskoro rozšírili do celej krajiny a zmenili sa na protirežimné protesty, proti ktorým zasiahli bezpečnostné zložky. Podľa ľudskoprávnych organizácií tieto zložky, tvorené prevažne milíciami basídž, ktoré sú súčasťou iránskych revolučných gárd, zabili niekoľko tisíc ľudí. Šéf iránskej justície Gholámhosejn Mohsenie Edžeí navyše v stredu uviedol, že úrady by mali urýchliť súdne procesy so zadržanými protestujúcimi aj prípadné popravy, čím len posilnil obavy panujúce ohľadom možných popráv.
„Veľmi si vážim skutočnosť, že všetky plánované popravy, ktoré mali byť vykonané včera (viac ako 800), boli iránskym vedením zrušené. Ďakujem!“ napísal dnes Trump.
Popravy zadržaných demonštrantov a pokračujúce násilné potláčanie protestov pritom Trump v minulých dňoch uviedol ako dôvod pre prípadný americký vojenský zásah proti iránskemu režimu. Saudská Arábia, Katar a Omán však podľa médií Trumpa presvedčili, aby nezasahoval a dal režimu v Teheráne príležitosť uvoľniť napätie v krajine.
Dnes však Trump novinárom povedal, že na jeho rozhodnutie malo vplyv práve zrušenie popráv. Vylúčil však, že by ho k zmene názoru priviedol niekto ďalší. „Nikto ma nepresvedčil. Presvedčil som sa sám“, cituje Trumpa agentúra AP.
Podľa stredajších údajov ľudskoprávnej organizácie Iran Human Rights (IHR) sídliacej v Nórsku iránske bezpečnostné zložky doteraz zabili najmenej 3 428 protestujúcich. Organizácia však dodáva, že počet bude v skutočnosti vyšší.