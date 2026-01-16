Pravda Správy Svet Machadová: Vo Venezuele sa začína prechod k demokracii. Slobodu vraj zaručí Trump

Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová v piatok vyhlásila, že v jej krajine sa začína „skutočný prechod k demokracii“ a s podporou Spojených štátov a prezidenta Donalda Trumpa sa stane slobodnou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

16.01.2026 21:54
Venezuela US Machado Foto: ,
Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová obklopená novinármi a podporovateľmi, keď vo štvrtok 15. januára 2026 vo Washingtone odchádza z Kapitolu Spojených štátov po stretnutí so senátormi.
„Robíme prvé kroky k skutočnému prechodu k demokracii,“ vyhlásila Machadová s tým, že to bude mať „obrovský vplyv na životy všetkých Venezuelčanov“, celý región i svet. „Chcem ubezpečiť venezuelský ľud, že Venezuela bude slobodná a dosiahne sa to s podporou Spojených štátov a prezidenta Donalda Trumpa,“ dodala.

Agentúra AFP pripomína, že Trump podporil ako dočasnú hlavu štátu namiesto Machadovej bývalú viceprezidentku Nicolása Madura Delcy Rodríguezovú. Americké špeciálne jednotky 3. januára prezidenta zajali a previezli pred súd do New Yorku. Podľa Trumpa totiž Machadová nemá medzi Venezuelčanmi dostatočnú podporu.

Opozičná líderka v piatok vyhlásila, že Rodríguezová len „nasleduje rozkazy“ namiesto toho, aby konala samostatne. Deň predtým sa dočasná prezidentka v Caracase stretla s riaditeľom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johnom Ratcliffom, uvádza agentúra AFP.

Machadová Trumpovi vo štvrtok na spoločnej schôdzke odovzdala svoju medailu Nobelovej ceny za mier. „Zaslúži si ju,“ vyhlásila. „Bola to veľmi emotívna chvíľa, rozhodla som sa odovzdať medailu v mene ľudu Venezuely,“ dodala. Nespresnila však, či ju Trump prijal.

Americký útok na Venezuelu mieril aj na leteckú základňu v Caracase. / Zdroj: Reuters
Maria Corina Machadová #Donald Trump #útok na Venezuelu
