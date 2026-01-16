Pravda Správy Svet Najhorší za desaťročia. Konečný počet obetí požiaru vežiakov v Hongkongu je 168

Najhorší za desaťročia. Konečný počet obetí požiaru vežiakov v Hongkongu je 168

Konečný počet obetí novembrového požiaru v Hongkongu je 168, pričom väčšinu tvoria ženy. Posledný predbežný počet obetí bol 161, napísala s odvolaním sa na úrady agentúra AFP. Išlo o najtragickejší požiar za niekoľko posledných desaťročí.

16.01.2026 22:06
Hong Kong Fire Foto: ,
Ľudia nosia kvety za obete smrteľného požiaru vo Wang Fuk Court, rezidenčnom komplexe v štvrti Tai Po v hongkonských Nových teritóriách v utorok 2. decembra 2025.
debata

„Všetky pozostatky a telá nájdené na mieste boli identifikované. Už nie sú žiadni nezvestní. Konečný počet obetí je teda 168,“ povedal vo štvrtok šéf hongkonskej bezpečnosti Chris Tang.

Horiace inferno v Hongkongu
Video
Zdroj: ta3

Polícia uviedla, že identifikácia a súdne pitvy boli dokončené a že pokračuje vyšetrovanie. Medzi obeťami je 110 žien a 58 mužov vo veku od šiestich mesiacov do 98 rokov, ktorých mená nebudú zatiaľ s ohľadom na pozostalých zverejnené.

Požiar 26. novembra zachvátil sedem z ôsmich mnohoposchodových rekonštruovaných budov v komplexe Wang Fuk Court, kde bývalo okolo 4600 ľudí. Podľa úradov boli na vine horľavé ochranné siete, izolačné penové dosky aj zle fungujúce požiarne alarmy. Úrady doteraz zadržali 16 osôb podozrivých z neúmyselného zabitia, šesť ľudí kvôli podvodu a 14 ľudí kvôli možnej korupcii.

Požiar vežiakov v rezidenčnom komplexe Wang Fuk...
Požiar vežiakov v rezidenčnom komplexe Wang Fuk...
+12Požiar vežiakov v rezidenčnom komplexe Wang Fuk...

Novembrový incident bol najtragickejším požiarom v obytnej budove na svete od roku 1980. V Hongkongu ide o najsmrteľnejší požiar od roku 1948, kedy pri požiari skladu zahynulo 176 osôb.

Hong Kong Fire Čítajte viac Tragický požiar bytového komplexu v Hongkongu má dohru. Polícia zatkla 13 ľudí
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #požiar #Hongkong
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"