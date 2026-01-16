Najhorší za desaťročia. Konečný počet obetí požiaru vežiakov v Hongkongu je 168

„Všetky pozostatky a telá nájdené na mieste boli identifikované. Už nie sú žiadni nezvestní. Konečný počet obetí je teda 168,“ povedal vo štvrtok šéf hongkonskej bezpečnosti Chris Tang.
Polícia uviedla, že identifikácia a súdne pitvy boli dokončené a že pokračuje vyšetrovanie. Medzi obeťami je 110 žien a 58 mužov vo veku od šiestich mesiacov do 98 rokov, ktorých mená nebudú zatiaľ s ohľadom na pozostalých zverejnené.
Požiar 26. novembra zachvátil sedem z ôsmich mnohoposchodových rekonštruovaných budov v komplexe Wang Fuk Court, kde bývalo okolo 4600 ľudí. Podľa úradov boli na vine horľavé ochranné siete, izolačné penové dosky aj zle fungujúce požiarne alarmy. Úrady doteraz zadržali 16 osôb podozrivých z neúmyselného zabitia, šesť ľudí kvôli podvodu a 14 ľudí kvôli možnej korupcii.
Novembrový incident bol najtragickejším požiarom v obytnej budove na svete od roku 1980. V Hongkongu ide o najsmrteľnejší požiar od roku 1948, kedy pri požiari skladu zahynulo 176 osôb.