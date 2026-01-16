Pravda Správy Svet Čínske a ruské lode pri Grónsku ako tvrdí Trump? Dánsky generál: Žiadne sme nezaznamenali

Čínske a ruské lode pri Grónsku ako tvrdí Trump? Dánsky generál: Žiadne sme nezaznamenali

Šéf dánskeho Spoločného arktického velenia Soren Andersen v piatok uviedol, že v okolí Grónska nezaznamenali žiadne čínske ani ruské plavidlá. To spochybňuje opakované tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR sa odvoláva na správy agentúr Reuters a AFP.

16.01.2026 22:28
gronsko Foto: ,
Žena sa prechádza so psom v Nuuku v Grónsku vo štvrtok 15. januára 2026.
debata (1)

„Nevidíme žiadne ruské ani čínske plavidlá v okolí Grónska… čínske a ruské lode sa síce nachádzajú v Severnom ľadovom oceáne, ale nie v blízkosti Grónska,“ zdôraznil Andersen.

Prvé spojenecké jednotky vstupujú do Grónska: začína sa posilňovanie obrany.
Video
Grónska vláda oznámila, že Dánsko spolu so spojencami z NATO zvyšuje vojenskú prítomnosť v okolí Grónska v rámci záväzku posilniť obranu v Arktíde. / Zdroj: Reuters

Doplnil, že USA pozval na spoločné vojenské cvičenia plánované na ostrove v tomto roku. „Dnes sme mali stretnutie s viacerými partnermi z NATO vrátane USA a pozvali sme ich na účasť na tomto cvičení,“ prezradil Andersen. Na otázku, či sa Američania zapoja, odpovedal: „Zatiaľ to neviem.“

Trump dlhodobo tvrdí, že Grónsko má zásadný význam pre bezpečnosť Spojených štátov a nevylúčil ani použitie sily na jeho získanie. Európske krajiny tento týždeň na žiadosť Dánska vyslali na najväčší ostrov sveta menší počet vojakov.

Donald Trump Čítajte viac Trump opäť posúva hranice politickej reality, vypočítal cenu za Grónsko. Krajinám, ktoré sú proti, hrozí clami

Spoločné arktické velenie Dánska so sídlom v Nuuku zabezpečuje ochranu suverenity, dohľad, kontrolu rybolovu a pátracie a záchranné operácie v oblasti Grónska a Faerských ostrovov. Využíva hliadkovacie lode, lietadlá, vrtuľníky a satelitné monitorovanie a celkovo zamestnáva približne 150 pracovníkov.

Pravda vo svete: Ak by USA použili silu, spochybnili by samotné základy NATO, hovorí generál Jiří Šedivý
Video
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Čína #Rusko #USA #Dánsko #Grónsko #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"