Čínske a ruské lode pri Grónsku ako tvrdí Trump? Dánsky generál: Žiadne sme nezaznamenali

„Nevidíme žiadne ruské ani čínske plavidlá v okolí Grónska… čínske a ruské lode sa síce nachádzajú v Severnom ľadovom oceáne, ale nie v blízkosti Grónska,“ zdôraznil Andersen.
Doplnil, že USA pozval na spoločné vojenské cvičenia plánované na ostrove v tomto roku. „Dnes sme mali stretnutie s viacerými partnermi z NATO vrátane USA a pozvali sme ich na účasť na tomto cvičení,“ prezradil Andersen. Na otázku, či sa Američania zapoja, odpovedal: „Zatiaľ to neviem.“
Trump dlhodobo tvrdí, že Grónsko má zásadný význam pre bezpečnosť Spojených štátov a nevylúčil ani použitie sily na jeho získanie. Európske krajiny tento týždeň na žiadosť Dánska vyslali na najväčší ostrov sveta menší počet vojakov.Čítajte viac Trump opäť posúva hranice politickej reality, vypočítal cenu za Grónsko. Krajinám, ktoré sú proti, hrozí clami
Spoločné arktické velenie Dánska so sídlom v Nuuku zabezpečuje ochranu suverenity, dohľad, kontrolu rybolovu a pátracie a záchranné operácie v oblasti Grónska a Faerských ostrovov. Využíva hliadkovacie lode, lietadlá, vrtuľníky a satelitné monitorovanie a celkovo zamestnáva približne 150 pracovníkov.