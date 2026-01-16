Pravda Správy Svet Črtá sa napätie na juhu Európy. Jablkom sváru hranice v Egejskom mori

Grécko rozšíri svoje výsostné vody v Egejskom mori nad existujúcich šesť námorných míľ od pobrežia. Podľa médií a agentúry Reuters to dnes oznámil v parlamente grécky minister zahraničia Jorgos Gerapetritis. Takýto krok by však mohol vyvolať ostrú reakciu Turecka, ak by nebol dojednaný vopred s Ankarou.

16.01.2026 22:42
Migration Greece Crisis Anniversary Photo Essay... Foto:
Na pobreží Skala Sikamias na ostrove Lesbos v Grécku, 14. mája 2025, leží stroskotaná loď, ktorá v roku 2015 prevážala migrantov z Turecka.
Gerapetritis v parlamente uviedol, že Grécku sa podarilo rozšíriť svoje výsostné vody vďaka dohodám s Talianskom a Egyptom. „A nastane ďalšie rozšírenie výsostných vôd,“ uviedol grécky minister zahraničia o situácii v Egejskom mori.

V Egejskom mori Grécko uplatňuje výsostné vody až do šiestich námorných míľ od pobrežia. Inde to je pritom až dvanásť námorných míľ. Atény vedú v oblasti spory s Tureckom, pričom niektoré grécke ostrovy sa nachádzajú v tesnej blízkosti tureckého pobrežia.

Rozšírenie gréckych výsostných vôd by takmer určite vyvolalo spory s Ankarou. V roku 1995 turecký parlament schválil uznesenie, podľa ktorého by jednostranné rozšírenie gréckych výsostných vôd Turecko považovalo za casus belli – legitímny dôvod na rozpútanie vojny. Rozšírenia výsostných vôd, ktoré dnes oznámil grécky minister, však boli dojednané s krajinami, ktorých sa týkala.

Grécko a Turecko tiež vedú spory o vymedzení námorných ekonomických zón vo východnom Stredomorí. Podľa Grécka má Turecko v oblasti nadmerné nároky. Také tvrdenie Ankara odmieta.

