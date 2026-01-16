Črtá sa napätie na juhu Európy. Jablkom sváru hranice v Egejskom mori

Gerapetritis v parlamente uviedol, že Grécku sa podarilo rozšíriť svoje výsostné vody vďaka dohodám s Talianskom a Egyptom. „A nastane ďalšie rozšírenie výsostných vôd,“ uviedol grécky minister zahraničia o situácii v Egejskom mori.
V Egejskom mori Grécko uplatňuje výsostné vody až do šiestich námorných míľ od pobrežia. Inde to je pritom až dvanásť námorných míľ. Atény vedú v oblasti spory s Tureckom, pričom niektoré grécke ostrovy sa nachádzajú v tesnej blízkosti tureckého pobrežia.Čítajte viac Už je to 50 rokov: Turecká invázia rozdelila Cyprus na dve časti. Prečo sa nedokáže zjednotiť?
Rozšírenie gréckych výsostných vôd by takmer určite vyvolalo spory s Ankarou. V roku 1995 turecký parlament schválil uznesenie, podľa ktorého by jednostranné rozšírenie gréckych výsostných vôd Turecko považovalo za casus belli – legitímny dôvod na rozpútanie vojny. Rozšírenia výsostných vôd, ktoré dnes oznámil grécky minister, však boli dojednané s krajinami, ktorých sa týkala.
Grécko a Turecko tiež vedú spory o vymedzení námorných ekonomických zón vo východnom Stredomorí. Podľa Grécka má Turecko v oblasti nadmerné nároky. Také tvrdenie Ankara odmieta.