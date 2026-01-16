Zlý týždeň Kadyrovcov: čečenskému vodcovi zlyhali obličky, „nástupca trónu“ bojuje o život

Zdroje pre severokaukazskú redakciu Rádia slobodná Európa/Rádia sloboda (RFE/RL) uviedli, že po nehode zo 16. januára bol 18-ročný Adam Kadyrov „na jednotke intenzívnej starostlivosti“ a bol prevezený do najväčšieho čečenského zdravotníckeho zariadenia, Republikánskej nemocnice v Groznom.
„Údajne je na jednotke intenzívnej starostlivosti a je v bezvedomí. Nevieme s istotou, čo sa deje s Kadyrovovým synom,“ povedal jeden zo zdrojov v Groznom. „Cesty do nemocnice sú uzavreté, pretože tam bol Adam prevezený.“
„Auto stratilo kontrolu počas jazdy a potom narazilo do nejakej bariéry,“ vysvetlil ďalší svedok.
Ďalší zdroj, zástupca čečenskej diaspóry, povedal pre severokaukazskú redakciu RFE/RL podobnú verziu.
Neskôr v ten istý deň iný zdroj uviedol, že Adam Kadyrov sa prebral z bezvedomia a dodal, že lietadlo s tínedžerom sa chystalo odletieť do Moskvy na lekárske ošetrenie.
Adam Kadyrov bol údajne v konvoji viacerých vozidiel, ktorý sa mestom „pohyboval vysokou rýchlosťou, auto za autom, keď zrazu narazil na prekážku“. Okrem Kadyrova juniora sú zranení aj ďalší ľudia.
RFE/RL však pripomína, že ide o neoverené informácie.
Adam Kadyrov, jedno z asi 12 detí Ramzana Kadyrova, verného spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina, si v posledných rokoch získal značnú pozornosť, pripomína RFE/RL. Čečenská propaganda ho vykresľovala ako statočného mladíka, ktorý bojoval v ruskej vojne proti Ukrajine a vynikal v športových a vojenských súťažiach.
Jeho popularita prudko vzrástla po zverejnení videa na internete, ktoré vtedy 15-ročného Kadyrova mladšieho ukazuje, ako bije Nikitu Žuravela, ruského politického väzňa, ktorý bol obvinený zo spálenia Koránu a zatknutý.Čítajte viac Bojí sa Putin Kadyrova? Mláteniu ruského väzňa juniorom sa vyhli. Politológ v tom vidí problém
Ruský najvyšší súd len v decembri minulého roka ponechal bez zmeny rozsudok nad Žuravelom, ktorý bol za vlastizradu odsúdený na 14 rokov za mrežami. Do trestu mu započítali aj skoršie odsúdenie za spálenie koránu. Korán síce Žuravel spálil vo Volgograde, pred súdom však stál v moslimskom Čečensku.
Po incidente bol Adam Kadyrov zasypaný oceneniami vrátane titulu Hrdina Čečenskej republiky, najvyššieho vyznamenania v regióne, a získal ďalšie uznania od niekoľkých ruských regiónov.
V posledných rokoch Ramzan Kadyrov povýšil niekoľko svojich detí na vysoké pozície v čečenskej vláde.
V apríli 2025 bol Adam menovaný tajomníkom regionálnej Bezpečnostnej rady, čo vyvolalo špekulácie, že vodca Kadyrov by ho mohol pripravovať ako svojho potenciálneho nástupcu. Čiastočne to podnietili aj fámy o zlom zdravotnom stave čečenského vodcu, ktorému údajne zlyhali obličky.Čítajte viac Krvavý rozvod najbohatšej Rusky. Čo s tým majú spoločné Putin a Kadyrov?
Neskôr v roku 2025 oslávil 17-ročný mladík svadbu na nezverejnenom mieste. Kadyrov neskôr zverejnil na svojom telegramovom účte odkaz, v ktorom poďakoval Putinovi za blahoželanie Adamovi a napísal: „Stále zostávaš jeho najoddanejším PRIATEĽOM a zachovávaš túto krásnu mužskú tradíciu.“
Kadyrov vládne Čečensku tvrdou rukou od roku 2007, kedy sa stal prezidentom. Putin mu poskytol štedré finančné prostriedky na obnovu prevažne moslimského regiónu, ktorý bol spustošený v dvoch vojnách po rozpade Sovietskeho zväzu, keď sa pokúsil vymaniť spod kontroly Moskvy, pripomína ta3.