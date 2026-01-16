V Rade pre Gazu zasadnú Blair, Rubio či Kushner, predsedom bude Trump

Rada mieru pre Pásmo Gazy má dohliadať na plnenie mierového návrhu, ktorý vlani predložil Trump a na základe ktorého bolo vyhlásené vlani na jeseň v Pásme Gazy prímerie. Orgán tiež bude dohliadať na aktivity výboru zloženého z palestínskych technokratov, ktorý má prechodne spravovať Pásmo Gazy a nahradiť tamojšiu vládu hnutia Hamas.
Vo vedení Rady, ktorá podľa Bieleho domu bude konať pod dohľadom amerického prezidenta, zasadnú aj Marc Rowan, Ajay Banga a Robert Gabriel. S výnimkou Blaira tak vedenie orgánu zatiaľ tvoria iba Američania. Biely dom ale tvrdí, že ešte oznámi ďalších členov vedenia orgánu.
Náčelníkom Medzinárodných stabilizačných síl (ISF) sa stal americký generál Jasper Jeffers. ISF má viesť bezpečnostné operácie v Pásme Gazy a riadiť snahy o demilitarizáciu tohto územia. Nie je ale jasné, aké krajiny vyšlú do ISF svoje jednotky. Mladenov má potom zabezpečiť kontakty medzi Radou mieru, ktoré je tiež členom, a palestínskym výborom.
Súčasné prímerie, ktoré v Pásme Gazy platí od 10. októbra, tento týždeň vstúpilo do druhej fázy. V stredu to oznámil Witkoff. Prvá fáza bola podľa neho úspešná pri zabezpečení prímeria medzi Hamasom a Izraelom, prísunu humanitárnej pomoci a návrate rukojemníkov unesených do Pásma Gazy, zatiaľ čo druhá fáza sa zameria na odzbrojenie všetkých zoskupení vrátane Hamasu a demilitarizáciu, vznik palestínskej technokratickej vlády spravujúcej Pásmo Gazy a obnovu tejto oblasti.