V Rade pre Gazu zasadnú Blair, Rubio či Kushner, predsedom bude Trump

Biely dom dnes večer oznámil zloženie vedenia Rady mieru pre Pásmo Gazy, ktorej vznik inicioval americký prezident Donald Trump. Ten bude orgánu predsedať. V rade okrem iného zasadajú americký minister zahraničia Marco Rubio, Trumpov špeciálny vyslanec Steve Witkoff, zať amerického prezidenta Jared Kushner či britský expremiér Tony Blair. Vysokým predstaviteľom pre Pásmo Gazy sa stal bývalý blízkovýchodný splnomocnenec OSN a bulharský diplomat Nikolaj Mladenov.

16.01.2026 23:28 , aktualizované: 23:41
Egypt Mideast Wars Foto: ,
Donald Trump a bývalý britský premiér Tony Blair pózujú počas mierového summitu o Gaze v Šarm aš-Šajchu v Egypte v pondelok 13. októbra 2025.
Po dvoch rokoch v rukách teroristov konečne doma. Hamas prepustil izraelských rukojemníkov
Rada mieru pre Pásmo Gazy má dohliadať na plnenie mierového návrhu, ktorý vlani predložil Trump a na základe ktorého bolo vyhlásené vlani na jeseň v Pásme Gazy prímerie. Orgán tiež bude dohliadať na aktivity výboru zloženého z palestínskych technokratov, ktorý má prechodne spravovať Pásmo Gazy a nahradiť tamojšiu vládu hnutia Hamas.

Vo vedení Rady, ktorá podľa Bieleho domu bude konať pod dohľadom amerického prezidenta, zasadnú aj Marc Rowan, Ajay Banga a Robert Gabriel. S výnimkou Blaira tak vedenie orgánu zatiaľ tvoria iba Američania. Biely dom ale tvrdí, že ešte oznámi ďalších členov vedenia orgánu.

Izraelský vojak a zadržaná Greta Thunbergová
Náčelníkom Medzinárodných stabilizačných síl (ISF) sa stal americký generál Jasper Jeffers. ISF má viesť bezpečnostné operácie v Pásme Gazy a riadiť snahy o demilitarizáciu tohto územia. Nie je ale jasné, aké krajiny vyšlú do ISF svoje jednotky. Mladenov má potom zabezpečiť kontakty medzi Radou mieru, ktoré je tiež členom, a palestínskym výborom.

Súčasné prímerie, ktoré v Pásme Gazy platí od 10. októbra, tento týždeň vstúpilo do druhej fázy. V stredu to oznámil Witkoff. Prvá fáza bola podľa neho úspešná pri zabezpečení prímeria medzi Hamasom a Izraelom, prísunu humanitárnej pomoci a návrate rukojemníkov unesených do Pásma Gazy, zatiaľ čo druhá fáza sa zameria na odzbrojenie všetkých zoskupení vrátane Hamasu a demilitarizáciu, vznik palestínskej technokratickej vlády spravujúcej Pásmo Gazy a obnovu tejto oblasti.

