Ministerstvo spravodlivosti USA vyšetruje guvernéra Minnesoty Walza a starostu Minneapolisu Freya

Medzi vyšetrovanými predstaviteľmi sú podľa stanice guvernér štátu Tim Walz a starosta mesta Jacob Frey. Obaja politici kritizovali zastrelenie 37-ročnej Renée Goodovej agentom Úradu pre imigráciu a clá (ICE) v Minneapolise 7. januára. Predstavitelia administratívy prezident Donalda Trumpa označili tri strely do hlavy za nutnú sebaobranu.
„Pred dvoma dňami to bola Elissa Slotkinová. Minulý týždeň to bol Jerome Powell. Predtým to bol Mark Kelly. Zneužívanie súdneho systému proti oponentom je autoritársky postup,“ reagoval na správu o vyšetrovaní Walz.
„Jediná osoba, ktorá nie je vyšetrovaná za zastrelenie Renee Goodovej, je federálny agent, ktorý ju zastrelil,“ dodal guvernér.
Podľa nemenovaného zdroja agentúry Reuters už má úrad pre Walza aj Freya pripravené predvolania. Nie je však jasné, či im už boli dokumenty doručené.
Podľa zákona, na ktorý sa podľa jedného zo zdrojov CBS vyšetrovanie zameriava, je trestným činom, ak sa dve alebo viac osôb spolčia s cieľom zabrániť federálnym úradníkom v plnení povinností pomocou násilia, zastrašovania alebo vyhrážok.
Zákon sa podľa stanice v minulosti aplikoval na prípady koordinovaných snáh o marenie činnosti federálnych činiteľov, najmä ak išlo o násilie alebo vyhrážky. Verejná kritika federálnej politiky bola v minulosti považovaná za chránený prejav podľa prvého dodatku americkej ústavy, dodala CBS. Walz opakovane demonštrantov vyzýval na zdržanlivosť a nenásilné prejavy.
Hovorca ministerstva spravodlivosti sa na otázku CBS odmietli vyjadriť. Stanica krok označila za mimoriadnu eskaláciu stretu Trumpovej administratívy s minnesotskými demokratickými predstaviteľmi. Trump už skôr pohrozil, že na potlačenie protestov proti imigračným agentom v Minnesote využije zákon o povstaní, ktorý mu umožňuje povolať vojsko.
Do Minneapolisu bolo vyslaných takmer 3000 federálnych imigračných agentov, ktorých cieľom je zatýkať osoby podozrivé z nelegálneho pobytu v USA a preverovať údajné podvody s dávkami v Minnesote. Kritikom ICE sa okrem iného nepáči, že nie je jasné, podľa akého kľúča zasahujú. V niektorých prípadoch kontrolovali aj amerických občanov.
Frey podľa BBC obvinil federálnych agentov, že sa nezákonne zamerali na ľudí, o ktorých sa domnievali, že sú prisťahovalcami, iba na základe rasového profilovania. Walz už skôr označil ICE za „novodobé gestapo“. „V tejto operácii nikdy nešlo o bezpečnosť, je to cielená politická operácia a Minnesota to nebude tolerovať,“ cituje guvernéra BBC.
Guvernér Walz aj zástupcovia mesta uviedli, že Goodová bola zastrelená neoprávnene, keď sa iba snažila z miesta odísť. Zástupcovia Trumpovej administratívy naopak tvrdia, že agent Jonathan Ross Goodovú trikrát strelil v sebaobrane.
Ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová tvrdila, že sa Goodová dopustila „domáceho terorizmu“ a snažila prejsť a narazila do nich autom. Frey tento popis označil za nezmysel. Išlo podľa neho o bezohľadné použitie moci zo strany agenta, ktoré malo za následok zabitie ženy. "Vypadnite, do prdele, z Minneapolisu! "odkázal na tlačovej konferencii krátko po zastrelení Goodovej agentom ICE.
Žena sa na mieste zúčastnila dobrovoľníckej hliadky sledujúcej pôsobenie agentov ICE. Medzi zástupcami štátnej a federálnej vlády panujú tiež spory ohľadom vyšetrovania zastrelenia Goodovej. Po incidente v meste prepukli rozsiahle protesty.