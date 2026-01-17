Trump pohrozil clami krajinám, ktoré nepodporia jeho úsilie o získanie Grónska

Trumpove vyjadrenia naznačujú, že jeho tlak na získanie arktického územia sa v posledných mesiacoch stupňuje. Biely dom bezprostredne nereagoval na žiadosť médií o ďalšie vysvetlenie. Administratíva už skôr uviedla, že zvažuje viacero možností vrátane využitia americkej armády, s cieľom prevziať kontrolu nad dánskym územím.
Trump tvrdí, že vlastníctvo Grónska je pre USA nevyhnutné pre rastúce bezpečnostné riziká zo strany Číny a Ruska, hoci Spojené štáty tam už prevádzkujú vojenskú základňu. Tento týždeň označil akýkoľvek iný výsledok za „neprijateľný“.
Biely dom tiež potvrdil, že USA zvažujú formálnu ponuku na kúpu ostrova. Grónsko aj Dánsko však opakovane zdôraznili, že územie nie je na predaj a nemá záujem stať sa súčasťou USA.
Trump v piatok uviedol, že môže uvaliť clá na krajiny, ktoré „nebudú nasledovať USA v otázke Grónska“, pričom argumentoval národnou bezpečnosťou. Doteraz však clá ako nástroj v tejto súvislosti nespomínal.
Napätie okolo témy prichádza v týždni, keď sa ministri zahraničných vecí Dánska a Grónska stretli vo Washingtone s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom a šéfom diplomacie Marcom Rubiom.