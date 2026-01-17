Pravda Správy Svet VIDEO: Netradičný ozbrojený prepad. Lupiči s revolvermi si došli aj pre Pokémonov

Láska ku komiksovým postavičkám či len čistý kšeft? Ozbrojení lupiči si prišli pre Pokémonov.

17.01.2026 07:00
Záznamy z bezpečnostných kamier ukazujú, ako ozbrojení lupiči začiatkom tohto týždňa berú tovar v obchode s kartami Pokémon v New Yorku, zatiaľ čo vydesení návštevníci a zamestnanci sa drzému vlámaniu prizerajú.

Pre Pokémonov s revolvermi
Zdroj: REUTERS/The Poke Court

K incidentu došlo v stredu v obchode The Poke Court, ktorý uviedol, že v čase, keď sa zločin odohrával, v obchode prebiehala komunitná akcia s viac ako 40 účastníkmi.

„Milujeme Pokémonov, ale žiadna karta nestojí za to stratiť životy,“ uviedol predajca vo vyhlásení zverejnenom na Instagrame v piatok.

WABC, miestna pobočka ABC News, v piatok informovala, že polícia zatiaľ nezadržala podozrivých, ktorí utiekli s tovarom v hodnote viac ako 100 000 dolárov.

Ostatné obchody s kartami Pokémon v New Yorku odvtedy po lúpeži sprísnili bezpečnostné opatrenia, uviedla agentúra WABC.

