VIDEO: Netradičný ozbrojený prepad. Lupiči s revolvermi si došli aj pre Pokémonov

Záznamy z bezpečnostných kamier ukazujú, ako ozbrojení lupiči začiatkom tohto týždňa berú tovar v obchode s kartami Pokémon v New Yorku, zatiaľ čo vydesení návštevníci a zamestnanci sa drzému vlámaniu prizerajú.
K incidentu došlo v stredu v obchode The Poke Court, ktorý uviedol, že v čase, keď sa zločin odohrával, v obchode prebiehala komunitná akcia s viac ako 40 účastníkmi.
„Milujeme Pokémonov, ale žiadna karta nestojí za to stratiť životy,“ uviedol predajca vo vyhlásení zverejnenom na Instagrame v piatok.
WABC, miestna pobočka ABC News, v piatok informovala, že polícia zatiaľ nezadržala podozrivých, ktorí utiekli s tovarom v hodnote viac ako 100 000 dolárov.
Ostatné obchody s kartami Pokémon v New Yorku odvtedy po lúpeži sprísnili bezpečnostné opatrenia, uviedla agentúra WABC.