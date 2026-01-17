Súd v Minnesote nariadil imigračným agentom obmedziť zásahy voči protestujúcim

V 83-stranovom nariadení sudkyňa okresného súdu Katherine Menendezová prikazuje imigračným agentom, aby zmiernili svoju agresívnu taktiku a zdržali sa zatýkania pokojných protestujúcich a vodičov, ako aj používania slzného plynu voči demonštrantom.
Sudkyňa dala Ministerstvu vnútornej bezpečnosti (DHS) 72 hodín na to, aby súčasnú operáciu v severoamerickom meste zosúladilo s jej požiadavkami. Nariadenie sudkyne prichádza po dvoch incidentoch, pri ktorých federálni agenti začali strieľať na demonštrantov, pričom zabili jednu osobu a zranili ďalšiu v priebehu jedného týždňa.Čítajte viac Ministerstvo spravodlivosti USA vyšetruje guvernéra Minnesoty Walza a starostu Minneapolisu Freya
V inom právnom kroku, ktorý by mohol ešte viac vyhrotiť patovú situáciu medzi Bielym domom a volenými zástupcami Minnesoty, ministerstvo spravodlivosti vyšetruje guvernéra Minnesoty Tima Walza a starostu Minneapolisu Jacoba Freya za údajné marenie výkonu imigračného práva. Obaja vyzvali na pokojné protesty proti imigračným raziám v ich štáte. Ministerstvo spravodlivosti sa k prípadu odmietlo vyjadriť.Čítajte viac Trump pre demonštrácie v Minnesote pohrozil aktivovaním zákona o povstaní
Trump v reakcii na rozsiahle demonštrácie v štáte Minnesota vo štvrtok pohrozil aktivovaním zákona o povstaní z roku 1807. Tento zákon umožňuje prezidentovi nasadiť vojakov na území Spojených štátov, federalizovať Národné gardy jednotlivých štátov a nasadiť ich napriek námietkam guvernérov, ktorým sú podriadené.
„Keby som to potreboval, použil by som to. Nemyslím si, že nateraz existuje nejaký dôvod, aby som to použil,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome, keď sa ho na tento krok pýtali.Čítajte viac Video natočené agentom, ktorý zastrelil ženu, koluje internetom. Amerika je na nohách, naprieč krajinou sa koná viac ako tisíc protestov
Občania v štáte Minnesota protestujú proti postupom Imigračného a colného úradu (ICE). Protesty vypukli po tom, čo agent ICE v meste Minneapolis minulú stredu zastrelil 37-ročnú Renee Nicole Macklin Goodovú. Agent ju zastrelil v jej aute, keď sa údajne pokúšala doňho naraziť. Toto tvrdenie však spochybňujú videá z miesta činu, podľa ktorých sa Goodovej vozidlo agentovi vyhýbalo. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť aj prezident Trump tvrdia, že agent konal v sebaobrane, a ministerstvo označilo Goodovej počínanie za akt domáceho terorizmu.