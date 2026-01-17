Fico: Slovensko bude vďaka dohode s USA patriť medzi výnimočné krajiny

Dohoda podľa neho otvára dvere na rokovania o dodávkach americkej jadrovej technológie na Slovensko s cieľom postaviť a dať do prevádzky v rokoch 2040 – 2041 úplne nový jadrový zdroj o výkone 1200 MW na území súčasnej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Zároveň poďakoval ministerke hospodárstva Denise Sakovej za prípravu návrhu dohody.Čítajte viac Nová atómka a európsky unikát v jednom balíku: Američania menia energetickú mapu Slovenska
„Nový jadrový zdroj potrebujeme. Niektorým našim reaktorom postupne končí životnosť, okrem toho musíme reagovať na zvýšené energetické potreby, na elektromobilitu, záujem stavať dátové centrá a vytvárať podmienky pre umelú inteligenciu. Slovensko musí mať aj ambíciu byť vývozcom elektrickej energie. Toto všetko je dôvod, pre ktorý chceme mať nový jadrový blok v stopercentnom vlastníctve štátu. Hoci máme dnes na Slovensku šesť funkčných reaktorov v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach, vlastníme iba 34 percent z tohto jadrového bohatstva,“ skonštatoval Fico.
Slovensko podľa premiéra nebude nikdy ekonomickou alebo vojenskou veľmocou vzhľadom na veľkosť svojej ekonomiky, môže byť však významným medzinárodným hráčom. „Kto bude mať v blízkej budúcnosti zdroje zabezpečujúce sebestačnosť krajiny v elektrickej energii a súčasne schopnosť vyvážať elektrinu, bude bezpečnou krajinou,“ povedal.
„Aby som zabezpečil energetickú bezpečnosť Slovenska, zavelil som v roku 2008 dostavbu dvoch blokov v Mochovciach. A to napriek tomu, aký odpor proti jadru bol vtedy v orgánoch EÚ. Naše rozhodnutie v roku 2008 bolo nadčasové a správne. Také isté je aj rozhodnutie stavať do rúk štátu úplne nový obrovský jadrový zdroj a diverzifikovať dodávateľov technológie,“ zdôraznil premiér.
Na slávnostnej ceremónií sa za americkú stranu zúčastnil minister energetiky Christopher A. Wright, súčasťou slovenskej delegácie boli aj predseda vlády SR Robert Fico a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.
Z Washingtonu sa Fico po podpise zmluvy presunie na juh USA na stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Stretnutie sa uskutoční v sobotu o 15.30 h miestneho času v sídle Mar-a-Lago na Floride.