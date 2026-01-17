Pravda Správy Svet Fico: Slovensko bude vďaka dohode s USA patriť medzi výnimočné krajiny

Fico: Slovensko bude vďaka dohode s USA patriť medzi výnimočné krajiny

Slovensko bude patriť medzi výnimočné krajiny, pretože v oblasti civilného jadrového programu bude mať skúsenosti tak s ruskými, ako aj s americkými technológiami, vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico v piatok po slávnostnom podpise dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky vo Washingtone, informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

17.01.2026 07:30
Slovensko bude patriť medzi výnimočné krajiny, pretože v oblasti civilného jadrového programu bude mať skúsenosti tak s ruskými, ako aj s americkými technológiami, vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico v piatok po slávnostnom podpise dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky vo Washingtone. / Zdroj: FB Roberta Fica

Dohoda podľa neho otvára dvere na rokovania o dodávkach americkej jadrovej technológie na Slovensko s cieľom postaviť a dať do prevádzky v rokoch 2040 – 2041 úplne nový jadrový zdroj o výkone 1200 MW na území súčasnej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Zároveň poďakoval ministerke hospodárstva Denise Sakovej za prípravu návrhu dohody.

„Nový jadrový zdroj potrebujeme. Niektorým našim reaktorom postupne končí životnosť, okrem toho musíme reagovať na zvýšené energetické potreby, na elektromobilitu, záujem stavať dátové centrá a vytvárať podmienky pre umelú inteligenciu. Slovensko musí mať aj ambíciu byť vývozcom elektrickej energie. Toto všetko je dôvod, pre ktorý chceme mať nový jadrový blok v stopercentnom vlastníctve štátu. Hoci máme dnes na Slovensku šesť funkčných reaktorov v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach, vlastníme iba 34 percent z tohto jadrového bohatstva,“ skonštatoval Fico.

Slovensko chce postaviť ďalšiu jadrovú elektráreň. Šéfka jadrového dozoru Marta Žiaková vysvetľuje, prečo je o nej potrebné uvažovať už teraz. / Zdroj: ta3

Slovensko podľa premiéra nebude nikdy ekonomickou alebo vojenskou veľmocou vzhľadom na veľkosť svojej ekonomiky, môže byť však významným medzinárodným hráčom. „Kto bude mať v blízkej budúcnosti zdroje zabezpečujúce sebestačnosť krajiny v elektrickej energii a súčasne schopnosť vyvážať elektrinu, bude bezpečnou krajinou,“ povedal.

„Aby som zabezpečil energetickú bezpečnosť Slovenska, zavelil som v roku 2008 dostavbu dvoch blokov v Mochovciach. A to napriek tomu, aký odpor proti jadru bol vtedy v orgánoch EÚ. Naše rozhodnutie v roku 2008 bolo nadčasové a správne. Také isté je aj rozhodnutie stavať do rúk štátu úplne nový obrovský jadrový zdroj a diverzifikovať dodávateľov technológie,“ zdôraznil premiér.

Pracovná cesta predsedu vlády Roberta Fica do USA je podľa jeho vyjadrenia v plnom súlade so suverénnou slovenskou zahraničnou politikou. Slovensko potrebuje nové zdroje na výrobu elektrickej energie, pretože náročné klimatické ciele a zvyšujúce sa energetické potreby nie je možné uspokojovať bez jadrovej energetiky. Robert Fico to uviedol vo vyjadrení z Washingtonu. / Zdroj: FB Roberta Fica

Na slávnostnej ceremónií sa za americkú stranu zúčastnil minister energetiky Christopher A. Wright, súčasťou slovenskej delegácie boli aj predseda vlády SR Robert Fico a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.

Z Washingtonu sa Fico po podpise zmluvy presunie na juh USA na stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Stretnutie sa uskutoční v sobotu o 15.30 h miestneho času v sídle Mar-a-Lago na Floride.

