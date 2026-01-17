ONLINE: Zelenskyj očakáva nové masívne útoky. Ukrajina dokáže pokryť len tretinu energií, ktoré potrebuje

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 424 dní
7:55 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predpovedá, že Rusko chystá ďalšie veľké útoky na území Ukrajiny.
„Naše spravodajské služby hlásia, že Rusko pripravuje nové masívne útoky. S našimi partnermi hovoríme otvorene – o raketách protivzdušnej obrany aj o systémoch, ktoré tak veľmi potrebujeme. Dodávky sú nedostatočné. Snažíme sa veci urýchliť a je nevyhnutné, aby nás naši partneri vypočuli,“ napísal na sociálnej sieti X.
Ukrajina kvôli ruským útokom už nemá ani jednu úplne funkčnú elektráreň. Oznámil to v piatok ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhal, uviedla spravodajská televízia ntv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok podľa portálu denníka Ukrainska pravda vyhlásil, že Ukrajina nedokáže pokryť viac ako tretinu energetických potrieb. Krajina chce pre energetickú krízu dovážať viac elektriny, pre napätú situáciu pripravuje online rokovania so spojencami z takzvanej kontaktnej skupiny pre Ukrajinu, známej tiež ako ramsteinská skupina.
„Štátne podniky, najmä železnice a Naftohaz, musia nevyhnutne zabezpečiť, aby počas vykurovacej sezóny 2025 až 2026 bolo obstarané dostatočné množstvo elektriny, ktorá je potrebná na pokrytie najmenej 50 percent celkovej spotreby,“ povedal Šmyhal.
Šmyhal nezverejnil žiadne informácie o tom, koľko elektriny v súčasnosti Ukrajina vyrába a dováža. Stanica ntv poznamenala, že tieto údaje Kyjev kvôli vojne tají.
Ukrajinská pravda napísala, že premiérka Julija Svyrydenková poverila ministra zahraničia Andrija Sybihu, aby v spolupráci s ministerstvom energetiky pripravili schôdzku kontaktnej skupiny, ktorá by sa zložitej energetickej situácii krajiny venovala. Termín rokovania zatiaľ Kyjev neoznámil.
Primátor Kyjeva Vitalij Kličko v piatok oznámil, že kvôli ruským úderom na energetický sektor je v metropole mimoriadne zložitá situácia, takže je nevyhnutné uzavrieť školy. „Počnúc 19. januárom zostanú školy v hlavnom meste zatvorené do 1. februára,“ napísal Kličko na telegrame. Správa metropoly tiež uviedla, že v záujme energetických úspor zníži intenzitu mestského osvetlenia na zhruba jednu pätinu.
Podľa večerného oznámenia Klička je teraz v hlavnom meste 67 viacposchodových obytných budov, ktoré sú bez tepla. Popoludní Kličko hovoril ešte o zhruba stovke domov. Po rozsiahlom ruskom útoku z 9. januára ich bez dodávok tepla bolo 6000. „Mesto robí všetko, aby sa nevyhnutné služby obyvateľom obnovili,“ uviedol primátor. Poznamenal, že situácia je zložitá. "Mrazy sa nekončia. A nepriateľ bude naďalej snažiť útočiť na naše mestá a infraštruktúru, aby Ukrajincov zlomil, "varoval Kličko.
Ukrajinský červený kríž naďalej v Kyjeve prevádzkuje veľkokapacitné vyhrievané stany, kde sa ľudia môžu zohriať, získať teplé nápoje a dobiť mobilné telefóny. Tieto strediská sú novo dostupné aj v čase policajného zákazu vychádzania, ktorý úrady kvôli zložitej energetickej situácii zmiernili.
Problémy s energiou má nielen Kyjev, ale aj Kyjevská, Dnepropetrovská, Odeská či Charkovská oblasť. Energetická núdza vyvoláva otázky, či úrady zachovajú možnosť prevádzkovať elektrické vykurovania. Šmyhal však ubezpečil, že v dohľadnej dobe sa nepočíta s odpojením obytných budov, ktoré sa na elektrické kúrenie spoliehajú. Vláda navyše zvažuje vyhlásiť elektrické vykurovanie bytových domov za kritickú infraštruktúru, napísala Ukrajinska pravda.
Detský fond OSN (UNICEF) v piatok podľa Reuters uviedol, že preteká s časom, aby pomohol obnoviť dodávky vody a tepla. „Deti a rodiny žijú v neustálom režime prežitia,“ uviedol fond. Uviedol, že deťom po celej Ukrajine hrozí kvôli ruským úderom na energetickú infraštruktúru a s tým súvisiaceho nedostatku generátorov podchladenie a že niektoré rodiny utesňujú okná plyšovými hračkami.
Zelenskyj v stredu uviedol, že mohol vyhlásiť stav núdze v energetickom sektore. Šmyhal v piatok povedal, že aj napriek ruským útokom sa Ukrajine darí držať dostatočné rezervy palív a udržiavať funkčné dovozné trasy. „Od začiatku roka sa doviezlo vyše 200 000 ton palív. Každý deň dovážame tisíce ton benzínu a nafty,“ povedal minister energetiky. Poznamenal, že Ukrajina má teraz v palivách rezervy na viac ako 20 dní. Ukrajinské čerpacie stanice hlásia značný dopyt po palive, čo súvisí s veľkými ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru a pokračujúcimi výpadkami elektriny.
Rusko počas svojej takmer štyri roky trvajúcej invázie na Ukrajinu opakovane ničí energetické objekty v susednej krajine, čo niekedy vedie k tomu, že milióny Ukrajincov musia v zime prežívať bez dodávok elektrického prúdu, vody i tepla.