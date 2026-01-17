Jadrový útok do dvoch rokov. Putinov poradca chce vymazať Európu z mapy

„Mojou voľbou by bola Británia a Nemecko,“ povedal Karaganov v odpovedi na otázku, ktoré konkrétne krajiny by sa mohli stať cieľom ruského jadrového útoku. „Prosím Všemohúceho, aby sa to nestalo. Ale Nemecko by malo byť prvé, pretože je zdrojom toho najhoršieho v európskych dejinách," dodal.
Na možnosť jadrového útoku prišla reč po Tuckerovej otázke na dôsledky pre Európu, ak by ruského prezidenta Vladimira Putina zavraždili Ukrajinci alebo Európania.
„Potom by to samozrejme znamenalo, že by sme ich potrestali – dúfajme, že nie Spojené štáty – ale Európa by bola vymazaná z mapy. Musí byť vymazaná z geopolitickej a geostrategickej mapy, pretože je to otravná obtiaž," vyhlásil Karaganov.
Upresnil, že k jadrovému útoku na Európu by mohlo dôjsť v priebehu dvoch rokov, ak „neukončí túto nezmyselnú vojnu a nestabilitu na Ukrajine a okolo nej", a že takémuto útoku by predchádzali údery konvenčnými zbraňami.
„Použitie jadrových zbraní je dvojaký hriech a ja nechcem, aby Rusko spáchalo tak veľký hriech. Ale ak to bude potrebné, musíme odstrániť európsku hrozbu pre ľudstvo," zdôraznil Karaganov.
Sergej Karaganov je 73-ročný ruský politológ, bývalý poradca exprezidenta Borisa Jeľcina a Vladimira Putina. Aj v dnešnej dobe je však Putinovi veľmi blízky a aj sám Carlson o ňom hovorí ako o Putinovom poradcovi. Dnes pôsobí ako honorárny predseda Rady pre zahraničnú a obrannú politiku a pôsobí ako akademik a komentátor.
Rusko sa vyhráža jadrovými útokmi proti západným krajinám často, a to aj napriek tomu, že v európskych metropolách žijú príbuzní mnohých elít Kremľa. Na údery v predchádzajúcich mesiacoch vyzvali aj ďalší ruskí propagandisti a činitelia na čele s Vladimirom Solovjovom či exprezidentom Dmitrijom Medvedevom.