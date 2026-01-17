Orbán, ktorého na jar čakajú voľby, ohlásil petíciu týkajúcu sa pomoci Ukrajine

Orbán, ktorý je premiérom od roku 2010, o voľbách hovorí ako o rozhodnutí medzi vojnou a mierom. Dáva najavo, že Ukrajina, ktorá sa takmer štyri roky bráni ruskej agresii, si pomoc nezaslúži. Svoju vládu prezentuje ako jedinú poistku pred konfliktom a jeho ekonomickými dopadmi.Čítajte viac Urobí Rusko niečo pre to, aby Orbán vyhral voľby? Na pomoc Fideszu sa chystá aj Trump
Reuters píše, že od vlaňajška sú po Maďarsku rozmiestnené predvolebné bilbordy, na ktorých sa Orbánova národnokonzervatívna strana Fidesz snaží spájať opozičného lídra Pétera Magyara s Ukrajinou a Bruselom a naznačovať, že hlas za Magyarovu stranu Tisza by znamenal hlas za vojnu. Podľa väčšiny prieskumov Fidesz zaostáva za Tiszou.Čítajte viac Orbán: Ak voľby vyhrá probruselská opozícia, Maďarov pošle bojovať na Ukrajinu
Ohľadom petície k pomoci Ukrajine Orbán v štátnom rozhlase povedal, že „každý dostane šancu povedať ‚nie‘ a povedať spoločne s vládou, že my platiť nebudeme“. Opozíciu obvinil z toho, že je proukrajinská. Bez toho, aby k tomu uviedol nejaké dôkazy, maďarský premiér tvrdí, že Európska únia bude tlačiť na Maďarsko, aby svojich mladých ľudí poslalo bojovať na Ukrajinu. O opozícii povedal, že „existujú oprávnené obavy, že proukrajinské sily ustúpia tlaku z Bruselu“.
Tisza podľa Magyara podporuje mier na Ukrajine, myšlienku odvodov odmieta a nebude podporovať eskaláciu konfliktu.Čítajte viac Bude z Orbána prezident? A je Magyar ako Matovič? Odpovedá expert
Európska komisia v stredu predložila návrhy, ktorých cieľom je zabezpečiť Ukrajine nepretržitú finančnú podporu v rokoch 2026 a 2027 z pôžičky v hodnote 90 miliárd eur. Na decembrovom summite dvadsaťsedmičky Maďarsko spoločne s Českom a Slovenskom s pôžičkou súhlasilo za podmienky, že za ňu nebudú ručiť.Čítajte viac Orbána vraj poznajú aj kovboji v Texase. Trump mu pomohol, ale nebolo to zadarmo
Podľa prieskumu inštitútov Policy Solutions a Závecz Research, ktorého výsledky boli zverejnené v decembri, v Maďarsku narastá odpor voči poskytovaniu peňazí z EÚ Ukrajine, podotýka Reuters. V roku 2023 takýto prístup podporovalo 57 percent ľudí a proti bolo 41 percent, zatiaľ čo vlani bolo za len 36 percent opýtaných a proti sa vyslovilo 63 percent respondentov.
Maďarská vláda od samého začiatku celoplošnej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 odmieta Kyjevu poskytovať vojenskú pomoc a nepovoľuje ani prevoz zbraní pre Ukrajinu cez svoje územie.