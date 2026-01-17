Pravda Správy Svet VIDEO: Okamura odstránil zo svojej snemovnej kancelárie vlajku Európskej únie

VIDEO: Okamura odstránil zo svojej snemovnej kancelárie vlajku Európskej únie

Predseda českej snemovne Tomio Okamura (SPD) odstránil zo svojej kancelárie vlajku Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z videa, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Pôvodne bola v kancelárii predsedu Snemovne v stojane jedna vlajka Českej republiky a druhá EÚ. Okamura poznamenal, že tak to v kancelárii zostalo po jeho predchodkyni Markéte Pekarovej Adamovej (TOP 09).

17.01.2026 14:53
debata (18)
Okamura odstránil z kancelárie vlajku EÚ
Video

„Tak som si to tu upravil po svojom,“ povedal Okamura. Z videa vyplýva, že tam teraz má dve české vlajky.

Okamura patrí k dlhodobým kritikom EÚ. Jeho hnutie SPD sa dlhodobo usilovalo o zavedenie celoštátneho referenda, v ktorom by ľudia mohli hlasovať aj o medzinárodných otázkach, teda napríklad o členstve v EÚ. V programovom vyhlásení terajšej vlády ANO, SPD a Motoristov však tento bod nie je.

Okamura už predtým nechal z budovy Snemovne odstrániť vlajku Ukrajiny, ktorá tam visela od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Opoziční politici to odsúdili. Predseda SPD tiež kritizoval v novoročnom prejave poskytovanie zbraní Ukrajine aj vedenie ukrajinského štátu, čo vyvolalo ostrú reakciu opozície aj ukrajinských politikov a diplomatov. Postavil sa proti ukrajinskému členstvu v Európskej únii, kritizoval tvrdo postoj EÚ aj ľudí z okolia prezidenta Volodymyra Zelenského.

