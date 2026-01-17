VIDEO: Okamura odstránil zo svojej snemovnej kancelárie vlajku Európskej únie

„Tak som si to tu upravil po svojom,“ povedal Okamura. Z videa vyplýva, že tam teraz má dve české vlajky.Čítajte viac Vydrží česká vláda? Politológ: Babiš je v defenzíve, ale českú koalíciu spája moc
Okamura patrí k dlhodobým kritikom EÚ. Jeho hnutie SPD sa dlhodobo usilovalo o zavedenie celoštátneho referenda, v ktorom by ľudia mohli hlasovať aj o medzinárodných otázkach, teda napríklad o členstve v EÚ. V programovom vyhlásení terajšej vlády ANO, SPD a Motoristov však tento bod nie je.Čítajte viac Okamurovci: blázon a darebák? Dvaja českí poslanci sa nenávidia, hoci sú bratia
Okamura už predtým nechal z budovy Snemovne odstrániť vlajku Ukrajiny, ktorá tam visela od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Opoziční politici to odsúdili. Predseda SPD tiež kritizoval v novoročnom prejave poskytovanie zbraní Ukrajine aj vedenie ukrajinského štátu, čo vyvolalo ostrú reakciu opozície aj ukrajinských politikov a diplomatov. Postavil sa proti ukrajinskému členstvu v Európskej únii, kritizoval tvrdo postoj EÚ aj ľudí z okolia prezidenta Volodymyra Zelenského.Čítajte viac „Hanba Česka, spamätajte sa už, preboha.“ Opozícia označila Okamurov prejav za neprijateľný. Reagovala aj Ukrajina