Novým predsedom ODS sa stal Kupka. Fiala vylúčil kandidatúru na prezidenta a podporil Pavla

Českí občianski demokrati si v sobotu na kongrese v Prahe zvolili nového predsedu. Je ním exminister dopravy ČR Martin Kupka, ktorý v prvom kole voľby porazil svojho protikandidáta Radima Ivana. Kupka na čele ODS nahradil bývalého českého premiéra Petra Fialu. Český expremiér v prejave označil občianskych demokratov za najlepšiu a najúspešnejšiu politickú stranu v krajine. O jej vedenie sa už neuchádzal, aby dal priestor ambicióznym spolustraníkom. Tiež vylúčil svoju kandidatúru na post prezidenta.

17.01.2026 15:05
Martin Kupka Foto: ,
Martin Kupka na snímke z októbra 2025.
Kupka z celkového počtu 508 platných hlasov dostal 327, kým viceprimátora mestského obvodu Ostrava – Juh Radima Ivana podporilo 138 delegátov.

Nový šéf ODS podľa vlastných vyjadrení neplánuje pokračovať v koalícii Spolu, na čele ktorej stál expremiér Fiala a spolu s občianskymi demokratmi ju tvorili TOP 09 a ľudovci. Ešte pred hlasovaním Kupka delegátom povedal, že chce ODS osamostatniť. „Úloha je posilniť značku ODS v maximálnom možnom rozsahu,“ uviedol.

„Budeme dôslednou, viditeľnou a sebavedomou opozičnou silou, ktorá dokáže vládu kontrolovať a tlačiť k zodpovednosti. Nesmieme sa zmieriť s tým, že túto krajinu riadi účelové spojenectvo koalície nevydávania, ktoré stojí na vzájomných protislužbách a osobných záujmoch,“ povedal na kongrese Kupka.

Kupkov porazený protikanditát Ivan na kongresu ODS vystúpil s ostrou kritikou doterajších pomerov v strane. Vyzval tiež na osamostatnenie ODS alebo rozsiahlejšiu vnútrostranícku diskusiu.

Kupka na čele strany strieda expremiéra ČR Petra Fialu, ktorý sa po prehre vo voľbách do Poslaneckej snemovne rozhodol v tejto funkcii skončiť. Kupka mal vo voľbe Fialovu podporu.

„Bolo to 12 úspešných rokov, dokázali sme vstať z popola, vyhrávať voľby a vedieme tri najväčšie mestá… Sme najlepšou a najúspešnejšou politickou stranou," uviedol Fiala na sneme.

Vládnu stranu Motoristi sebe označil český expremiér vo svojom prejave za „paródiu na pravicu“ a stranu SPD Tomia Okamuru nazval „prokremeľským hnutím“. Hnutie ANO úradujúceho českého premiéra Andreja Babiša označil za „profesionálnu, zomknutú mašinériu, ktorá zvláda zásady politického boja“.

Cestou k volebnému úspechu ODS je podľa Fialu úzka spolupráca pravice a čiastočná integrácia, nie však dezintegrácia.

„Proti sile populistov a radikálov treba postaviť silu zjednotenej pravice. Spolupráca je nevyhnutná cesta k úspechu ODS,“ povedal expremiér, ktorý stál aj na čele koalície SPOLU, tvorenej občianskymi demokratmi s TOP 09 a s ľudovcami.

Fiala zároveň oznámil, že nebude kandidovať na funkciu prezidenta. Úradujúca hlava štátu Petr Pavel podľa neho zvláda svoju funkciu dobre a bola by škoda, keby sa rozhodol nepokračovať.

