Novým predsedom ODS sa stal Kupka. Fiala vylúčil kandidatúru na prezidenta a podporil Pavla

Kupka z celkového počtu 508 platných hlasov dostal 327, kým viceprimátora mestského obvodu Ostrava – Juh Radima Ivana podporilo 138 delegátov.
Nový šéf ODS podľa vlastných vyjadrení neplánuje pokračovať v koalícii Spolu, na čele ktorej stál expremiér Fiala a spolu s občianskymi demokratmi ju tvorili TOP 09 a ľudovci. Ešte pred hlasovaním Kupka delegátom povedal, že chce ODS osamostatniť. „Úloha je posilniť značku ODS v maximálnom možnom rozsahu,“ uviedol.
„Budeme dôslednou, viditeľnou a sebavedomou opozičnou silou, ktorá dokáže vládu kontrolovať a tlačiť k zodpovednosti. Nesmieme sa zmieriť s tým, že túto krajinu riadi účelové spojenectvo koalície nevydávania, ktoré stojí na vzájomných protislužbách a osobných záujmoch,“ povedal na kongrese Kupka.
Kupkov porazený protikanditát Ivan na kongresu ODS vystúpil s ostrou kritikou doterajších pomerov v strane. Vyzval tiež na osamostatnenie ODS alebo rozsiahlejšiu vnútrostranícku diskusiu.
Kupka na čele strany strieda expremiéra ČR Petra Fialu, ktorý sa po prehre vo voľbách do Poslaneckej snemovne rozhodol v tejto funkcii skončiť. Kupka mal vo voľbe Fialovu podporu.
„Bolo to 12 úspešných rokov, dokázali sme vstať z popola, vyhrávať voľby a vedieme tri najväčšie mestá… Sme najlepšou a najúspešnejšou politickou stranou," uviedol Fiala na sneme.
Vládnu stranu Motoristi sebe označil český expremiér vo svojom prejave za „paródiu na pravicu“ a stranu SPD Tomia Okamuru nazval „prokremeľským hnutím“. Hnutie ANO úradujúceho českého premiéra Andreja Babiša označil za „profesionálnu, zomknutú mašinériu, ktorá zvláda zásady politického boja“.Čítajte viac Vydrží česká vláda? Politológ: Babiš je v defenzíve, ale českú koalíciu spája moc
Cestou k volebnému úspechu ODS je podľa Fialu úzka spolupráca pravice a čiastočná integrácia, nie však dezintegrácia.
„Proti sile populistov a radikálov treba postaviť silu zjednotenej pravice. Spolupráca je nevyhnutná cesta k úspechu ODS,“ povedal expremiér, ktorý stál aj na čele koalície SPOLU, tvorenej občianskymi demokratmi s TOP 09 a s ľudovcami.
Fiala zároveň oznámil, že nebude kandidovať na funkciu prezidenta. Úradujúca hlava štátu Petr Pavel podľa neho zvláda svoju funkciu dobre a bola by škoda, keby sa rozhodol nepokračovať.