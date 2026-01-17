Zdeněk Hřib obhájil svoju pozíciu predsedu Pirátov

Hřib získal 469 hlasov zo 611, jeho vyzývateľ David Witosz dostal 257 hlasov.
„Pred rokom sme si zvolili nový smer, som rád, že sme pri ňom zostali. Zo strany, ktorá mala preferencie okolo päť percent, sme sa dostali tam, kde sme teraz," uviedol po znovuzvolení Hřib, ktorý od bývalého šéfa Pirátov Ivana Bartoša dostal čiapku s nápisom „Predseda".
Podľa Hřiba po vlaňajších voľbách nastúpila vláda, ktorá sa zaoberá iba svojimi problémami, preto je potrebné, aby proti nej stála silná opozícia. Pre Pirátov je naďalej zásadné, aby fungoval právny štát a ukotvenie Českej republiky v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii.
Hřib sa stal predsedom Pirátov v novembri 2024 po tom, čo po neúspechu v krajských a senátnych voľbách rezignovalo vedenie okolo dlhoročného predsedu Bartoša.
Na programe fóra Pirátov bola v sobotu tiež úprava stanov v súvislosti s fungovaním think tanku Inštitút Pí, prerokovanie výročnej správy predsedu strany, predstavenie poslaneckého klubu a zhodnotenie plnenia úloh celoštátneho fóra.
Piráti v majú v Poslaneckej snemovni po minuloročných októbrových voľbách vďaka zisku takmer deviatich percent hlasov 18 namiesto doterajších štyroch poslancov. Sú štvrtým najsilnejším klubom a rovnako ako v poslednom roku uplynulého volebného obdobia patria do opozície.