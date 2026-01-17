Po páde dvoch lavín v Rakúsku zomrelo v sobotu najmenej päť ľudí

Prvá lavína sa uvoľnila v Bad Hofgasteine krátko po poludní. V otvorenom teréne zasypala lyžiarku pred očami jej manžela. O hodinu a pol neskôr sa v Gasteinskom údolí uvoľnila lavína a zabila štyroch skialpinistov.
Podľa salzburskej horskej záchrannej služby zmietla druhá lavína v oblasti Finsterkopf v údolí Grossarl okolo 14.00 h celkovo sedem ľudí. Jeden z nehody vyviazol bez zranení, zatiaľ čo ďalší dvaja z nej vyšli s ťažkými a ľahkými zraneniami.
Horská služba do akcie nasadila štyri záchranné vrtuľníky, psie tímy a šesť členov krízového intervenčného tímu.
„Napriek jasným a opakovaným varovaniam sa dnes opäť objavili početné lavíny – žiaľ s fatálnymi následkami. Táto tragédia bolestivo ukazuje, aká vážna je súčasná lavínová situácia,“ uviedol okresný vedúci horskej záchrannej služby Pongau Gerhard Kremser.Čítajte viac V Alpách zahynul chlapec z Česka. Mimo zjazdovky ho zachytila lavína, oživovali ho 45 minút
V utorok zomrel v salzburskom Bad Gasteine 13-ročný český chlapec, ktorého pri lyžovaní vo voľnom teréne tiež zachytila lavína. Nešťastie sa stalo v stredisku Sportgastein vo Vysokých Tauroch, ktoré sú časťou Álp.Čítajte viac V Nízkych Tatrách zahynul 48-ročný turista, zasypala ho lavína