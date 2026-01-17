Trump tvrdo udrel: Kvôli Grónsku zavádza od februára desaťpercentné clo pre osem európskych krajín

Ak dohoda „o úplnom a totálnom odkúpení Grónska“ nebude hotová do 1. júna, zvýši sa clo od tohto dátumu na 25 percent. Trump to uviedol na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Tieto krajiny sa spojili na podporu Dánska, ktoré dáva najavo, že poloautonómny ostrov nie je na predaj. Tiež demokraticky zvolení predstavitelia samotných Grónčanov opakovane uvádzajú, že nemajú záujem o to, aby sa stali súčasťou Spojených štátov.
Trumpova hrozba mieri tiež na kľúčových európskych spojencov USA a vytvorí ďalší tlak na Severoatlantickú alianciu, píše agentúra Bloomberg.
Podľa agentúry nie je jasné, akú právomoc by Trump použil a ako by sa snažil uplatniť jednotlivé nové clá na členské štáty Európskej únie. V minulosti sa v prípade podobných hrozieb spoliehal na zákon o medzinárodných núdzových ekonomických právomociach (International Emergency Economic Powers Act).
Trumpovo oznámenie prišlo po tom, ako sa tento týždeň vo Washingtone stretol dánsky minister zahraničia Lars Lökke Rasmussen s najvyššími predstaviteľmi Trumpovej administratívy a s členmi Kongresu. Na stretnutí sa zúčastnila aj grónska ministerka zahraničia Vivian Motzfeldtová. Rasmussen po stretnutí novinárom povedal, že ohľadom Grónska „zásadná nezhoda" pretrváva.
Trump opakovane trvá na tom, že USA potrebujú ovládnuť Grónsko, najväčší ostrov na svete, ktorý je poloautonómnym územím a spadá pod Dánsko. Podľa neho je Grónsko pre bezpečnosť USA dôležité kvôli jeho strategickej polohe a nerastným surovinám. Obyvatelia Grónska aj Dánska to opakovane odmietajú. Trump nevylúčil ani použitie sily na získanie ostrova, čím šokoval spojencov v NATO, ktorého je Dánsko tiež členom.
Tisíce ľudí v Grónsku a Dánsku protestovali proti želaniu Trumpa získať ostrov
Tisíce ľudí sa dnes zišli v hlavnom meste Grónska, aby tam protestovali proti plánom Donalda Trumpa na pripojenie tohto dánskeho autonómneho územia k Spojeným štátom. Medzi demonštrantmi bol aj miestny premiér Jens-Frederik Nielsen. Z rovnakého dôvodu sa konali demonštrácie aj v rade dánskych miest, vrátane hlavného mesta Kodane, na ktorých sa tiež zúčastnili tisícky ľudí.
V Grónsku za mierneho dažďa demonštranti mávali grónskou vlajkou a skandovali slogany a spievali tradičné inuitské piesne. Niektorí mali na hlavách čiapku so sloganom „Make America Go Away“ (Nech Amerika zmizne), čo bola narážka na Trumpovu kampaň MAGA, teda Make America Great Again (Urobme Ameriku opäť skvelou).
Na proteste v centre Kodane sa podľa organizátorov zúčastnilo vyše 20.000 ľudí, čo zodpovedá počtu obyvateľov hlavného mesta Grónska. Demonštranti pochodovali k americkej ambasáde a neodradilo ich ani chladné počasie. Mnoho z nich nieslo transparenty s heslami ako „USA majú dosť ľadu" alebo „Yankee choďte domov" a „Grónsko nie je na predaj" či „Ruky preč od Grónska".