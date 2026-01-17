Mario Draghi získa Cenu Karola Veľkého za zásluhy o európsku jednotu

Správna rada ocenila 78-ročného Draghiho za to, že „s cieľavedomosťou a neochvejným odhodlaním dosiahol veľké veci pre Európu“.
Medzi predchádzajúcich laureátov tohto ocenenia, ktoré od roku 1950 udeľuje západonemecké mesto Aachen, patria napríklad Winston Churchill, pápež František či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová si ocenenie prevzala v roku 2025.
Cena je pomenovaná po Karolovi Veľkom (748 – 814), ktorého ríša sa rozprestierala cez veľkú časť západnej Európy. Často býval v Aachene neďaleko dnešných hraníc Nemecka s Belgickom a Holandskom, pripomína DPA.