VIDEO: Kamčatku zasypalo rekordné množstvo snehu. Z domovov sa ľudia museli vyhrabať

Ruská Kamčatka zažila jedno z najsilnejších snežení za posledné desaťročia, informovalo miestne ministerstvo pre mimoriadne situácie. Podľa ruskej národnej meteorologickej služby bolo množstvo snehu, ktoré Kamčatka zaznamenala v posledných dňoch, najvyššie za viac ako 30 rokov, pričom sneh dosahoval výšku až štyri metre.

17.01.2026 21:50
Rekordné sneženie: Kamčatku zasypali metre snehu
Zdroj: REUTERS

Videá z Kamčatky ukazovali autá takmer úplne pochované pod snehom, zablokované vchody do obytných budov a snehové tunely vykopané obyvateľmi, aby unikli zo svojich domovov. Búrka spôsobila uzávierky ciest, meškanie i rušenie letov a pozastavenie verejnej dopravy.

Záchranné zložky odstraňovali sneh zo striech, aby sa predišlo poškodeniu budov. Obyvateľom odporúčali, aby sa vyhýbali zbytočnému cestovaniu. Miestne médiá informovali o nedostatku potravín v obchodoch a niektorí obyvatelia uviedli, že si nemohli zaobstarať potrebné lieky.

