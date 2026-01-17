VIDEO: Kamčatku zasypalo rekordné množstvo snehu. Z domovov sa ľudia museli vyhrabať

Videá z Kamčatky ukazovali autá takmer úplne pochované pod snehom, zablokované vchody do obytných budov a snehové tunely vykopané obyvateľmi, aby unikli zo svojich domovov. Búrka spôsobila uzávierky ciest, meškanie i rušenie letov a pozastavenie verejnej dopravy.Čítajte viac Sibírska apokalypsa v priamom prenose: Irkutsk sa stratil pod rekordnými kopami snehu
Záchranné zložky odstraňovali sneh zo striech, aby sa predišlo poškodeniu budov. Obyvateľom odporúčali, aby sa vyhýbali zbytočnému cestovaniu. Miestne médiá informovali o nedostatku potravín v obchodoch a niektorí obyvatelia uviedli, že si nemohli zaobstarať potrebné lieky.