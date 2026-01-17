Pravda Správy Svet Americký prezident Trump sa vyslovil za zmenu režimu v Iráne

Americký prezident Donald Trump sa vyslovil za zmenu režimu v Iráne. Teheránskej vláde, ktorá priznala, že pri aktuálnych protestoch boli zabité tisícky ľudí, vyčítal, že používa v nebývalom rozsahu útlak a násilie. Šéf Bieleho domu to povedal serveru Politico.

17.01.2026 22:44
„Je načase hľadať v Iráne nové vedenie,“ vyhlásil Trump. O iránskom najvyššom lídrovi Alím Chameneím povedal: „Čo urobil ako vodca krajiny zle, bolo to, že krajinu úplne zničil a použil násilie v rozsahu, aký doteraz nebol.“ A dodal: „Aby krajina fungovala – aj keď je na veľmi nízkej úrovni – vedenie by sa malo zamerať na riadne riadenie krajiny, ako to robím so Spojenými štátmi, a nie na zabíjanie tisícok ľudí, aby si udržalo kontrolu.“

Chameneí v sobotu obvinil Trumpa, že je za celoštátne masové protesty v Iráne zodpovedný. Pred svojimi stúpencami v Teheráne ajatolláh vyhlásil, že americký prezident osobne zasiahol do nepokojov a povzbudzoval povstalcov, aby pokračovali a nebáli sa. Narážal na Trumpov odkaz Iráncom na sieti Truth Social z tohto týždňa, v ktorom ich vyzval, aby pokračovali v protestoch a zmocnili sa inštitúcií v krajine. Uviedol tiež, že pomoc je na ceste bez toho, aby neskôr novinárom vysvetlil, akú pomoc mal na mysli.

