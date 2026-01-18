Lakomé Bavorsko? Mníchov už nechce dávať miliardy eur chudobnejším regiónom

„Väčšie celky sú úspešnejšie ako malé,“ vyhlásil nedávno na stretnutí krajinského poslaneckého klubu Kresťanskosociálnej únie (CSU).
Podľa Södera by sa menšie spolkové krajiny mali zlučovať, aby ušetrili finančné prostriedky, zefektívnili správu a zvýšili konkurencieschopnosť. Priznal však, že o tom ešte treba diskutovať a „nedá sa to urobiť cez noc“.
Aj keď bavorský premiér, ktorý je i predsedom CSU – sesterskej strany Kresťanskodemokratickej únie (CDU), argumentuje efektivitou a nutnosťou zmeny, hlavným dôvodom, prečo ju žiada, sú peniaze.
Bavorsko považujú za najbohatšiu spolkovú krajinu, má najväčšiu rozlohu a druhý najvyšší počet obyvateľov (vyše 13 miliónov), ktorým prekáža, že musia finančne pomáhať slabším regiónom.
Rozdiely medzi spolkovými krajinami sú značné. Kým v najľudnatejšom Severnom Porýní-Vestfálsku žije na území s rozlohou 34-tisíc štvorcových kilometrov, čo je menej, ako má Slovensko, vyše 18 miliónov obyvateľov, v Brémach so 419 štvorcovými kilometrami ich je len 700-tisíc.Čítajte viac Už nebudú koláče bez práce? Nemecko sprísňuje sociálny systém
Söder je presvedčený, že by federálne usporiadanie malo byť vyváženejšie, aby sa krajiny o seba postarali sami. Politikom v Bavorsku už roky prekáža systém solidarity, známy ako „finančné vyrovnanie medzi krajinami“.
Ide o spôsob, ako sa zdroje z daní (hlavne z DPH) rozdeľujú medzi spolkovú vládu a jednotlivé spolkové krajiny. Tie s nadpriemernými príjmami prispievajú iným, tie, čo sú pod priemerom, dostávajú pomoc.
Problémom je, že prispievateľmi sú iba štyri spolkové krajiny: Bavorsko (vlani poskytlo takmer 9,8 miliardy eur), Bádensko-Württembersko (asi päť miliárd eur), Hesensko (viac ako 3,7 miliardy eur) a Hamburg (vyše 100-tisíc eur). Všetky ostatné krajiny boli poberateľmi.
Medzi siedmimi, ktoré dostali viac ako miliardu eur, sa už tradične ocitlo päť z východného Nemecka (na území bývalej socialistickej NDR) – Meklenbursko-Predpomoransko, Brandenbursko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko a Sasko. Najväčší príspevok – takmer štyri miliardy eur – sa ušiel hlavnému mestu Berlín, ktorý už roky bojuje s veľkými dlhmi.
Bavorskí politici také rozdeľovanie peňazí vnímajú ako „trest za úspech“. Systém podľa nich vedie k tomu, že „chudobnejšie“ regióny nemajú motiváciu pristúpiť k nutným reformám.Čítajte viac Nemecká ekonomika lapá po dychu, vládne recepty nezaberajú
Söder odmietol prezradiť, ktoré spolkové krajiny by sa mali zlúčiť, ale z jeho vyjadrení je jasné, že kritériom by mal byť výkon ekonomiky. V roku 2024 napríklad vyzval, aby sa spojili Brémy a Sársko.
Návrhy na zjednocovanie spolkových krajín nie sú nové, no je to citlivá téma. Keby sa niektoré chceli spojiť, potrebný zákon by musel schváliť Spolkový snem a súhlasiť by museli aj občania dotknutých regiónov v referende.
Naposledy sa taká „fúzia“ podarila v apríli 1952, keď sa tri spolkové krajiny zlúčili do jednej a vzniklo Bádensko-Württembersko.
Naopak, viacero plánov na spájanie a zníženie počtu spolkových krajín nevyšlo. V 70. rokoch, keď bolo ešte Nemecko rozdelené, sa v NSR napríklad uvažovalo o zredukovaní vtedajších 11 spolkových krajín na sedem až deväť.
Odpor regionálnych predstaviteľov bol však vždy silnejší, a tak zostalo iba pri návrhoch. Zlyhal i posledný pokus v máji 1996, keď sa hlasovalo o zjednotení Berlína s Brandenburskom.Čítajte viac Chudobní dôchodcovia sú aj v Nemecku. Mnohí musia pracovať, aby prežili
Aj teraz narazil Söderov nápad na nevôľu regionálnych politikov. Sven Schulze, ktorý je v blížiacich sa voľbách kandidátom CDU na premiéra v Sasku-Anhaltsku, napríklad akúkoľvek diskusiu o zlučovaní odmietol.
„Nijaká spolková krajina Stredné Nemecko u nás nebude,“ zdôraznil pre médiá. Zamietavé ohlasy, odvolávajúce sa na odlišnú identitu, tradície a históriu, prišli aj z iných kútov Nemecka.
Zväz Frankov v Bavorsku zase Söderovu iniciatívu privítal s tým, že ak chce zreformovať federálne usporiadanie Nemecka, žiadajú, aby vznikla nová spolková krajina Fransko. S piatimi či šiestimi miliónmi obyvateľov, ktorí teraz patria k Bavorsku, by vraj mali potrebnú veľkosť a dobre by prosperovali.
Dosluhujúci premiér Saska-Anhaltska Reiner Haseloff zase pripomenul, že je to ich krajina, ktorá Bavorsko zásobuje elektrinou, ale Mníchov sa vraj nemusí báť – od prúdu ho zatiaľ neodstavia.