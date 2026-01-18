VIDEO: Američania opäť poletia k Mesiacu, raketu previezli na štartovaciu rampu. Trump chce pristátie na Mesiaci ešte počas svojej éry

Systém vysoký takmer 100 metrov, pozostávajúci z rakety Space Launch System (SLS) a kapsuly Orion, vyviezli z montážnej haly Kennedyho vesmírneho strediska na Myse Canaveral a v priebehu asi 12 hodín prepravili k šesť kilometrov vzdialenej rampe.
„Je to začiatok veľmi dlhej cesty,“ povedal riaditeľ NASA Jared Isaacman na tlačovej konferencii. Udalosť po rokoch odkladov si prišli pozrieť tisíce pracovníkov vesmírneho centra a členov ich rodín.
Počas misie Artemis 2 by mali ešte v tomto roku ľudia letieť k Mesiacu, na ktorom boli americkí astronauti naposledy v roku 1972. Američania Christina Kochová, Victor Glover a Reid Wiseman a ich kanadský kolega Jeremy Hansen by mali Mesiac v priebehu desaťdňovej misie zatiaľ len obletieť.
Najbližším termínom štartu Artemis 2 je začiatok februára, presný dátum však potvrdia až po palivových testoch koncom januára.
Po dosiahnutí štartovacej rampy raketa a kozmická loď prejdú generálnou skúškou, ktorá zahŕňa aj načerpanie pohonných látok do rakety, uviedla NASA. Najskoršie štartovacie okno sa očakáva 6. februára 2026, ale o skutočnom dátume štartu zatiaľ nie je nič známe.
„Nemáme v úmysle oznámiť skutočný dátum štartu, kým neprejdeme kompletnou prípravou,“ povedal administrátor NASA Jared Isaacman na tlačovej konferencii v sobotu.
Americký prezident Donald Trump chce, aby USA opäť pristáli na Mesiaci. V decembri 2025 vydal exekutívny príkaz, v ktorom potvrdil termín pristátia do roku 2028, teda ešte počas jeho druhého funkčného obdobia. Chce predbehnúť Čínu, ktorá pristátie na Mesiaci plánuje okolo roku 2030, vybudovať základy trvalej prítomnosti USA na Mesiaci a otvoriť aj cesty na Mars.
Misia Artemis 3 je oveľa ambicióznejším a komplexnejším úsilím o pristátie ľudí na Mesiaci a bola by prvou z mnohých plánovaných v rámci úsilia o vybudovanie dlhodobej prítomnosti na lunárnom povrchu.